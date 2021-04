WEC | Jan e Kevin Magnussen assieme alla 24 Ore di Le Mans con High Class Racing

Il sogno di correre assieme alla 24 Ore di Le Mans si è finalmente realizzato per Jan e Kevin Magnussen. La coppia padre e figlio, entrambi con dei trascorsi in Formula 1, faranno parte dell’equipaggio dell’Oreca 07 Gibson LMP2 #49 di High Class Racing, assieme a Anders Fjordbach.

I Magnussen, padre e figlio, assieme alla 24 Ore di Le Mans nello stesso equipaggio

Terminata al termine della scorsa stagione l’avventura in Formula 1 con Haas, Kevin Magnussen è ufficialmente approdato nel panorama endurance disputando la 24 Ore di Daytona dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con una Cadillac DPi-V.R di Chip Ganassi Racing. Con il team statunitense correrà tutto il campionato nordamericano e dal prossimo anno sarà anche uno dei piloti ufficiali della Le Mans Hypercar di Peugeot nel 2022. Poco da aggiungere invece su papà Jan: quattro volte trionfatore alla 24 Ore di Le Mans con Corvette Racing e un lungo impegno con il costruttore americano prima di lasciare il ruolo di pilota ufficiale al termine del 2019. Ora però si apre una sfida per entrambi, che da tempo desideravano scendere sul Circuit de la Sarthe come compagni di squadra.

Due Oreca per High Class Racing nell’edizione 2021

La possibilità si è aperta con High Class Racing: Magnussen padre e Fjordbach sono già teammate nel FIA World Endurance Championship di quest’anno e condivideranno l’abbicatolo con Dennis Ardersen. Per la 24 Ore di Le Mans ci saranno invece dei cambiamenti: Ardersen andrà a occupare la #20 classificata Pro-Am e con altri due piloti da annunciare, mentre Fjordbach potrà vantare di avere al suo fianco i due Magnussen.

Copyright foto: Kevin Magnussen via Twitter