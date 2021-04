Ormai è prossima al vero debutto in pista la Toyota GR010 Hybrid Hypercar. La nuova arma della Casa giapponese per il FIA World Endurance Championship sarà al via del primo appuntamento stagionale della 6 Ore di Spa, in programma il prossimo weekend del 1° maggio.

Equipaggio invariato anche per il 2021

Dopo un intenso programma di test pre-stagionali, la nuovissima Toyota GR010 Hybrid Hypercar è pronta per il suo debutto in gara, mentre la squadra punta a difendere i suoi titoli mondiali e a vincere la quarta edizione consecutiva della 24 Ore di Le Mans con una formazione di piloti invariata. Per la quarta stagione, i campioni del mondo Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López condividono la #7, mentre i vincitori di Le Mans dello scorso anno Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley sono al volante della #8. Nonostante le migliaia di chilometri di test già completati in tre diversi circuiti da quando la LMH ha mosso i primi passi nell’ottobre dello scorso anno, la fase finale della preparazione per Spa deve ancora arrivare, con un test Prologue ufficiale di due giorni che avrà luogo sul leggendario circuito belga il 26-27 aprile.

I dati tecnici della Toyota GR010 Hybrid Hypercar

Sarà la prima volta in cui la Toyota GR010 Hybrid Hypercar scenderà in pista ad affrontare i rivali, dando al team e ai piloti un’importante opportunità di valutare la nuova vettura contro i suoi principali concorrenti, i piloti della Hypercar Scuderia Cameron Glickenhaus e Alpine, che scende in pista con una LMP1. La GR010 Hybrid Hypercar è dotata di moto-generatore anteriore che fornisce 272 CV di potenza ibrida e trazione integrale a velocità superiori ai 120 km/h. È abbinato con un motore termico V6 da 3,5 litri e offre al pilota una potenza di 680 CV, senza restrizioni nell’uso del carburante. Al contrario, la TS050 HYBRID pesava 162 kg in meno e vantava 1000 CV, anche se le severe restrizioni di carburante per giro limitavano effettivamente la velocità massima.

Personale limitato nella nuova stagione

A parte le prestazioni in pista, l’intera squadra deve anche adattarsi ai nuovi regolamenti che limitano il personale a seguito dell’equipaggio operativo sul circuito a 43 persone. Questa misura restrittiva implica una significativa riorganizzazione e flessibilità da parte dei meccanici e degli ingegneri per mantenere i loro elevati standard di supporto in pista, con Spa che sarà il primo palcoscenico ad ospitare il team nella sua nuova composizione per la prima volta impegnato in un contesto competitivo.

Il Prologue anticipa l’inizio del Mondiale

Si prevede quindi un inizio di settimana impegnativo, con 12 ore di test combinati tra lunedì e martedì per il prologo prima che la gara inizi con una singola sessione di prove giovedì. Un venerdì impegnativo vede due sessioni di prove prima che la griglia di partenza per la gara di sabato sia decisa in un nuovo formato di qualifiche, quando un pilota per auto stabilirà un singolo giro veloce. Toyota vanta un eccellente record a Spa-Francorchamps, con cinque vittorie dalla sua prima gara WEC nel 2013 e, nonostante un’agguerrita concorrenza, l’obiettivo è quello di iniziare la stagione con il massimo dei punti.

Copyright foto: Toyota