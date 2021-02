WEC | Glickenhaus 007 LMH: assemblata la nuova Hypercar americana [VIDEO]

Dopo aver acceso per la prima volta il motore, la Scuderia Cameron Glickenhaus è sempre più vicina al completamento della sua SCG 007 LMH. In queste ultime ore, sono apparsi dei video sulle forme finali della nuova Hypercar, oltre ai primi passi su asfalto.

SCG 007 LMH: assemblaggio completato, ora si attende l’omologazione

Classica, elegante e vintage: potrebbero essere questi alcuni degli aggettivi che gli appassionati potrebbero aver pensato fin da subito sulla SCG 007 LMH. La squadra americana, che ha costruito da zero la vettura, è ben lontana dalle linee delle LMP1 e della Toyota GR010 Hybrid, la sua diretta rivale, ispirandosi ai vecchi prototipi (l’anteriore ricorda molto la Porsche 956) ma adottando soluzioni moderne (come la pinna posteriore). Al momento è stata completamente assemblata, ma bisognerà vedere come si comporterà in pista nei primi test, previsti a Vallelunga, dopo aver fatto qualche passo nell’area esterna delle strutture di Glickenhaus. Il motore è quello di Pipo Moteurs, un V8 biturbo da 3.8 litri dotato di 670 CV, il limite imposto dopo la convergenza con le LMDh

Lo schieramento di piloti ufficiali per la stagione 2021 di Glickenhaus

La SCG 007 LMH, che vede la collaborazione nella costruzione di Podium Advanced Technologies e Motul, debutterà già alla prima gara di Portimao e il team sarà guidato dalla struttura di Joest Racing. Ryan Briscoe e Gustavo Menezes, precedentemente confermati, Pipo Derani, Romain Dumas, Olivier Pla, Richard Westbrook e Franck Mailleux sono stati annunciati come i piloti ufficiali per la stagione 2021 del FIA World Endurance Championship.

Copyright foto: Scuderia Cameron Glickenhaus