WEC | Quattro iscrizioni nella lista ufficiale delle riserve per la 24 Ore di Le Mans

Si allarga il numero di vetture iscritte all’edizione 2021 della 24 Ore di Le Mans prevista per agosto. L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) ha svelato venerdì scorso ben quattro candidati come riserve per la gara francese, tra cui tre vetture GT e una LMP2.

Ecco anche l’elenco delle riserve per la 24 Ore di Le Mans

Dopo che era già stata svelata l’entry list ufficiale di 62 auto lo scorso 9 marzo, ACO ha presentato prima di Pasqua anche la lista delle riserve per la 24 Ore di Le Mans che, ricordiamo, essere stata posticipata dal classico slot di giugno al weekend del 21-22 agosto. AF Corse ha iscritto ben due Ferrari 488 GTE Evo per la classe GTE-Am: sulla #62 sono stati inseriti Sergey Sirotkin – ex pilota di Formula 1 con la Williams nel 2018 e già attivo con il team di Maranello nel GT World Challenge Europe e nel FIA World Endurance Championship attraverso SMP Racing –, Christoph Ulrich e Simon Mann; sulla #61 è stato annunciato solamente Francesco Piovanetti, ma nell’ordine della lista si trova in fondo come priorità. La seconda candidata è la Oreca 07 Gibson LMP2 di Algarve Pro Racing con Mark Patterson e Naveen Rao, mentre la terza è l’Aston Martin Vantage GT3 #59 di Garage 59 con Alexander West, arrivata quinta nell’Asian Le Mans Series.

DragonSpeed recupera la sua vecchia LMP1?

L’elenco è molto ristretto rispetto a quelli degli anni scorsi quando, solitamente, si potevano contare una decina di vetture. DragonSpeed ha pubblicato un tweet la scorsa settimana in merito al fatto che stava valutando la possibilità di presentare una BR Engineering BR1 LMP1 (vettura allestita sia dal team americano che da SMP Racing nella stagione 2018-19 del FIA WEC), ma non sono apparsi nell’elenco ufficiale.

FIA World Endurance Championship 2021 – 24 Hours of Le Mans 2021: entry list

