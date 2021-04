Ci sarà Augusto Farfus sulla Aston Martin Vantage AMR della classe GTE-Am di Prodrive nel FIA World Endurance Championship 2021. Il pilota brasiliano correrà assieme a Paul Dalla Lana e a Marcos Gomes, sotto le insegne del Northwest AMR.

Farfus pronto per l’impegno full-time nel 2021

Farfus, pilota ufficiale di BMW, si unirà di nuovo al suo amico Dalla Lana nel Mondiale, dopo aver disputato due gare della passata stagione inclusa la 24 Ore di Le Mans. Oltre al brasiliano e al canadese ci sarà anche Gomes, classificato come pilota Silver e impegnato nella Stock Car brasiliana; nel 2020 aveva debuttato a Le Mans con la Ferrari di HubAuto Corsa. «Il WEC è l’apice delle gare per le auto sportive e correre l’intera stagione è un obiettivo per qualsiasi pilota» ha detto Farfus. «Mi è piaciuto molto guidare la Vantage con Paul l’anno scorso a Spa e a Le Mans. Paul è un grande compagno di squadra, con una passione assoluta per le corse e con il desiderio di vincere, mentre Marcos ha dimostrato quanto è veloce».

Dalla Lana punta al titolo del campionato (e a Le Mans)

«L’anno scorso Le Mans è stata un’esperienza straordinaria e ora avere l’opportunità di competere per un’intera stagione e farlo con Aston Martin è un sogno che si avvera» ha commentato brevemente Gomes. Dalla Lana punta a ottenere il titolo di classe, sia in campionato che a Le Mans: «Ho raccolto grandi successi con l’Aston Martin Racing negli ultimi nove anni e vincere il titolo nel 2017 in Bahrain è stato senza dubbio il momento clou. Ho ancora degli affari in sospeso a Le Mans e credo che ora abbiamo il miglior pacchetto di auto, team e piloti per emulare il 2017 e per assicurarci il nostro primo successo in Francia».

