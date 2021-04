Monza accoglie il primo ACI Racing Weekend: ecco il programma completo

Un fine settimana ricco di gare quello che accoglierà l’Autodromo di Monza da domani fino a domenica. La pista italiana ospiterà il primo ACI Racing Weekend con diversi campionati al via, tra cui il TCR Italy e il Campionato Italiano Gran Turismo. Porte chiuse agli spettatori a causa delle disposizioni sul COVID-19.

TCR Italy e CIGT tra le protagoniste del weekend

Nel TCR Italy, con 26 auto al via, gli occhi sono puntati su Kevin Ceccon al volante della Hyundai i30N TCR di Aggressive Team Italia. Il bergamasco ha esperienze in GP2, GP3 e Formula 1 ed è stato il vincitore della gara di Suzuka del WTCR. Sulla carta, gli potranno dare del filo da torcere Nicola Baldan e Antti Buri (Target Competition), Mattias Vahtel (ALM Honda Racing) e gli under 25 Eric Brigliadori (BF Motorsport) e Michele Imberti (Elite Motorsport). Sabato è in programma gara-1 alle 13.40, domenica gara-2 alle 10.10. Il Campionato Italiano Gran Turismo ha 34 equipaggi iscritti nella serie Sprint, suddivisi in GT3, GT4 e GT Cup. La classe maggiore conta sette Ferrari 488 GT3 Evo, tre Lamborghini Huracan, due Audi R8 LMS, due Honda NSX GT3, una BMW M6 GT3 e una Mercedes AMG GT3. La GT Cup ha invece undici equipaggi con Ferrari, Lamborghini e Porsche. Sabato il via di gara-1 è alle 17.50 mentre domenica gara-2 inizia alle 15.30.

Monza accoglie anche il Campionato Italiano Prototipi e la novità di BMW Italia

Tra le 21 Wolf GB08 Thunder del Campionato Italiano Prototipi spicca invece il campione italiano Davide Uboldi. Il comasco ha segnato degli ottimi tempi nei test pre-campionato a Monza, distanziando di pochi millesimi i fratelli Matteo e Giacomo Pollini. Gara-1 e gara-2 si corrono domenica alle 11.05 e alle 16.50. Il monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy fa il suo debutto nazionale questo weekend nel Tempio della Velocità. Le 15 vetture in gara hanno un motore a sei cilidri con 2.979 cc e una potenza di 450 CV. Tra i concorrenti ufficiali, si divertirà anche un ospite d’eccezione: l’ex pilota di Formula 1 Vitantonio Luizzi. Le due gare da 30 minuti + 1 giro sono alle 16.25 di sabato e alle 13.40 di domenica.

Al via Clio Cup Europe e MINI Challenge Italia

Il secondo appuntamento stagionale della Clio Cup Europe conta 27 monoposto con driver italiani e francesi. Nel gruppo A troviamo il campione 2018 della Clio Cup Italia Simone Di Luca di Faro Racing e il campione 2020 Massimiliano Danetti di PMA Motorsport. Nel gruppo B, i francesi Nicolas Milan (Milan Compétition) e David Pouget (GPA Racing) sono invece attualmente in testa alla classifica della Clio Cup Europe. Sabato si sfidano in gara-1 alle 14.35 e domenica in gara-2 alle 14.35. Il MINI Challenge Italia festeggia quest’anno il decimo anniversario del campionato. Le vetture sono basate sul modello della MINI John Cooper Works 3 porte: la Pro con 265 CV e la Lite con 231 CV. Le due prove da 25 minuti + 1 giro ciascuna, in cui corrono 16 auto, si disputano sabato alle 15.30 e domenica alle 12.00.

40 piloti per la Topjet FX2000-FX2

La griglia della Topjet Fx2000-FX2 è affollatissima con oltre 40 concorrenti al volante di F3, Formula Abarth, F4 e F. Renault. Nelle gare di Monza alle 12.45 di sabato e alle 9.15 di domenica scendono in pista anche le monoposto della serie Drexler AFR Pokale.

