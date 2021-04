Opel Corsa e-Rally, in vista della partenza del monomarca consegnati i primi esemplari

Dopo tanta attesa causata anche dall’irrompere sulla scena mondiale della pandemia, sta finalmente per partire l’ADAC Opel e-Rally Cup, la cui partenza è prevista il prossimo 11-12 giugno con la tappa dell’ADAC Rally Stemweder Berg. C’è una certa curiosità su questo monomarca, e ciò per il fatto che avrà come protagonista assoluta la Opel Corsa e-Rally, la vettura elettrica della casa di Rüsselsheim che ha ormai terminato la fase di sviluppo e di test.

Prime consegne della Opel Corsa e-Rally

Certo, c’è da puntualizzare il fatto che la pandemia ha colpito ancora, annullando quello che sarebbe dovuto essere in effetti il primo appuntamento dell’e-Rally Cup, ovvero l’ADAC Actronics Rallye Sulingen di maggio. Giugno comunque dovrebbe essere la volta buona per la serie che vedrà al via team provenienti non solo dalla Germania, ma anche dal Regno Unito, Austria, Paesi Bassi, Belgio e Francia: nel frattempo le squadre clienti hanno ricevuto i primi modelli della Corsa e-Rally, attualmente consegnata nei primi dieci esemplari assieme a tutto il kit di gara presso il Test Centre di Dudenhofen.

“La consegna delle vetture dimostra che l’ADAC Opel e-Rally Cup sta per partire”

L’Opel Motorsport Director Jörg Schrott ha dichiarato: «La consegna dei veicoli è stato un momento importante per noi, per i team e per tutto il progetto. Si tratta di un chiaro segnale che le cose stanno finalmente per partire. L’attesa e l’entusiasmo per l’avvio della stagione erano palpabili. Le altre vetture saranno consegnate in un secondo momento». All’atto della consegna c’è stata anche la possibilità sia di un briefing per illustrare le caratteristiche della tecnologia a zero emissioni che di test funzionali, con i team clienti che hanno potuto conoscere meglio l’Opel Corsa e-Rally: era presente anche il manager della casa tedesca e già pilota nel DTM Volker Strycek, che ha guidato gli stessi clienti a bordo della vettura (testata dallo stesso veterano di Opel nei mesi scorsi) lungo la pista endurance del centro prove. La prossima tappa sarà un evento di prova per far sì che i team possano acclimatarsi meglio con l’auto e con l’infrastruttura di ricarica, oltre a partecipare ad un programma formativo sull’alta tensione a cura del TÜV della Turingia, che ne ha rilasciato anche la certificazione.

L’Opel Corsa e-Rally presenta un motore elettrico da 100 kW, pari a 136 cv e con coppia da 260 Nm, e sarà dotata di un sistema audio che farà sentire il rumore di un motore, almeno nelle prove speciali.