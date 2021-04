MINI Challenge | Decima edizione al via nel 2021: ecco le novità e i sei appuntamenti

E sono dieci candeline per il MINI Challenge Italia! Il campionato monomarca rinnova il proprio impegno anche per la stagione 2021 e ha presentato stamane tutte le novità in programma. Saranno sei gli appuntamenti nel calendario di quest’anno, con protagonista sempre la MINI John Cooper Works Challenge Pro e Lite.

Sei appuntamenti per la stagione 2021

Nonostante le difficoltà dovute al protrarsi dell’emergenza sanitaria che ha colpito duramente il settore automotive e dello sport, MINI Italia organizzerà ancora una delle più avvincenti competizioni monomarca del panorama italiano. MINI Italia ha inoltre annunciato che il MINI Challenge proseguirà per ulteriori tre stagioni, segnale della popolarità e degli ottimi risultati raggiunti dalla serie. I team, alcuni già protagonisti delle stagioni passate e altri provenienti da prestigiosi campionati, si sfideranno nell’ambito di 6 appuntamenti, a fronte dei 5 del 2020, all’interno della programmazione ACI Sport, gareggiando a bordo delle MINI John Cooper Works Challenge Pro e le MINI John Cooper Works Challenge Lite sulle piste dei più celebri circuiti nazionali: Autodromo Nazionale di Monza; Misano World Circuit Marco Simoncelli; Autodromo Internazionale del Mugello; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola; Autodromo Vallelunga Pietro Taruffi.

Il calendario 2021:

Monza, 1-2 maggio Misano, 5-6 giugno Mugello, 3-4 luglio Imola, 4-5 settembre Vallelunga, 18-19 settembre Mugello, 9-10 Mugello

Porte chiuse fino a luglio, streaming gratuito delle gare

Entrambe le vetture, sviluppate grazie al prezioso supporto di Promodrive, sono basate sul modello della MINI John Cooper Works 3 porte. Estremamente prestazionali, la Pro con 265 CV e la Lite con 231 CV, le due versioni sono dotate di un allestimento racing specifico, che promette intense emozioni, grazie ad un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo un puro divertimento di guida. Per garantire le misure di sicurezza sanitarie, il Campionato monomarca MINI Challenge si svolgerà anche quest’anno a porte chiuse fino a luglio, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazione Sportiva Automobilistica. Successivamente si valuterà in base all’evolversi della situazione pandemica. Il MINI Challenge 2021 verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di MINI Italia e su ACI Sport TV.

