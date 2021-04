CIGT | Monza (2) 2021: anteprima e orari del weekend

Numeri importanti per il primo appuntamento della stagione 2021 del Campionato Italiano Gran Turismo. La serie riservata alle vetture GT scatta a Monza questo weekend con le prime due gare della serie Sprint e un totale di 34 equipaggi, suddivisi nelle tre classi GT3, GT4 e GT Cup.

Campionato Italiano Gran Turismo, Monza 2021: programma ed orari

Venerdì 4 novembre

11.35 – Prove libere 1 (60 minuti)

15.50 – Prove libere 2 (60 minuti)

Sabato 5 novembre

11.05 – Qualifiche (15’ / 15’)

17.50 – Gara 1 (50’ + 1 giro)

Domenica 6 novembre

15.30 – Gara 2 (50’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport. Gara 1 sarà trasmessa anche su Raisport (DTT 57 e 58), mentre Gara 2 su ACISPORT TV (SKY 228).

Campionato Italiano Gran Turismo, Monza 2021: anteprima del weekend

La classe GT3 registra ben 16 equipaggi iscritti, un record per le ultime edizioni. La pattuglia più numerosa è quella Ferrari, con ben sette 488 GT3 Evo. La parte del leone la farà l’AFCorse con tre vetture per Hudspeth-Schreiner, Vilander-S.Mann e Casè-P.Mann, mentre il Kessel Racing saluta il suo rientro nella serie tricolore dopo alcuni anni di assenza con due vetture su cui troveranno posto il texano Stephen Earle e l’equipaggio Cuhadaroglu-Schirò. Una vettura per ciascuno, invece, per Easy Race con l’equipaggio Greco-Crestani e per RAM Autoracing che affiderà la sua 488 a Luca Filippi e Alberto Lippi.

Tre, invece, saranno le Lamborghini Huracan iscritte da Imperiale Racing e LP Racing. Con i colori della compagine di Mirandola ci saranno Frassineti-Ghiotto e Cazzaniga-Llarena, mentre con il team di Luca Pirri scenderanno in pista Perolini-Cecotto.

Rispetto alle ultime edizioni, Audi Sport Italia raddoppia la propria partecipazione iscrivendo ben due Audi R8 LMS per Postiglione-Mancinelli e Agostini-Ferrari. Altrettante vetture saranno schierate da Nova Race, che porterà nella serie tricolore due Honda NSX GT3 per Guidetti-De Luca ed Erwin Zanotti che correrà da solo.

BMW e Mercedes, infine, avranno una sola vettura a testa. Con la M6 GT3 del Ceccato Racing Team scenderanno in pista Comandini-Zug, mentre l’israeliano Bar Baruch, al reintro nel tricolore GT, si alternerà al volante della AMG GT3 con Luca Segù (Antonelli Motorsport).

Sette gli equipaggi presenti nella classe GT4, dove il team campione in carica della serie Sprint, il Ceccato Racing Team, schiera la sua BMW M4 GT4 per Fascicolo-Neri. Quì la pattuglia più numerosa è quella Porsche, grazie a quattro Cayman, due per Ebimotors, che propone gli equipaggi Babini-Di Giusto e Arrigosi-De Castro e altrettante per Autorlando, al rientro dopo un anno di assenza, che affiderà le proprie Cayman a Carboni-Romani e Cerati-Ghezzi. Chiudono l’elenco iscritti della classe GT4 le due Mercedes AMG GT4 della Nova Race, con gli equipaggi composti dal 18enne Diego Di Fabio in coppia con il campione in carica Endurance AM, Luca Magnoni, e Ferri-Gagliardini.

Rivive una seconda giovinezza la GT Cup, classe riservata alle vetture in configurazione monomarca, con ben undici equipaggi iscritti che rinnoveranno il duello tra Ferrari, Porsche e Lamborghini. Tre le 488 Challenge Evo, tra cui quella del team campione in carica, l’Easy Race, che schiera Francesca Linossi in coppia con Daniel Vebster, a cui si affiancano le Rosse di SR&R con Demarchi-Risitano e del team Best Lap con Pitorri-Simonelli.

Quattro, invece, le Lamborghini Huracan ST e altrettante le Porsche GT3 Cup 4.0. Con le vetture della casa di Sant’Agata Bolognese saranno al via della stagione i due equipaggi del Bonaldi Motorsport, Jacone-Tempesta e Pijl-Vairani, oltre a Mugelli-Pegoraro (Best Lap) e Dionisio-Barri (Team Italia) Con le Coupé della casa di Stoccarda affronteranno la serie Sprint i due equipaggi del Krypton Motorsport, Berton-Riva e La Mazza-Nicolosi, a cui si aggiungono i fratelli Carlo e Lino Curti (Tsunami RT) e il 18enne Alessandro Giardelli (Dinamic Motorsport).

Copyright foto: ACI Sport