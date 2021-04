smart EQ fortwo e-cup | Longo, campione Junior 2019, di nuovo al via con Paradiso Group

Arriva una conferma per il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport: Paradiso Group avrà di nuovo al via sulla sua smart EQ fortwo e-cup il giovanissimo Riccardo Longo. Campione Junior 2019 e 18 anni appena compiuti, il calabrese è a caccia del titolo riservato agli Under-21.

Longo: “Voglio ripagare la fiducia con un bel risultato”

«Non vedo l’ora di tornare in pista! Non salgo in auto dallo scorso ottobre, proprio dal weekend di Pergusa. Diciamo che ricomincio lì da dove avevo dovuto interrompere la mia stagione 2020. Un grazie immenso per tutto questo va a tutta Paradiso Group e le magnifiche persone che ne fanno parte, che mi hanno fortemente voluto e mi sono sempre state vicine» ha commentato Longo, appena diventato maggiorenne. «Ho iniziato la mia carriera in auto a 16 anni proprio con le smart e-cup, conquistando subito il titolo dedicato agli Junior. Sarebbe bello poter ripagare la fiducia di Paradiso Group e del titolare Fernando con un bel risultato e, perché no, un altro successo tricolore».

Paradiso: “Stagione impegnativa ma zero pressione”

«Grazie alla smart e-cup ed un pilota di origini calabre come Riccardo crediamo e abbiamo creduto in una Calabria competitiva, tutto questo ci rende molto orgogliosi. L’attenzione all’ambiente, il poter aiutare giovani piloti della nostra terra, la grande visibilità e l’ottimo influsso che ha avuto il campionato sulle vendite delle smart elettriche sono tutti fattori convincenti per la nostra attiva partecipazione alla smart e-cup per il terzo anno consecutivo» ha commentato Fernando Paradiso, titolare di Paradiso Group. «Il nostro in bocca al lupo più grande va a Riccardo “calabrese doc”, lo aspetta una stagione lunga e impegnativa. Ma zero pressione, tutto lo staff della Paradiso e la Calabria tutta lo guarda con attenzione e tifa per lui».

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup