Formula E | Anche Nissan e.dams conferma l’impegno con le nuove auto Gen3

Dopo Mahindra, McLaren e DS Techeetah, anche Nissan e.dams correrà nella nuova era Gen3 della Formula E nella stagione 2022-23. Il Costruttore giapponese ha annunciato ieri il proprio impegno, rappresentando quindi anche nei prossimi anni il Sol Levante.

Nissan e.dams continua in Formula E, anche con le Gen3

È sicuramente uno dei team di punta, con due vittorie attive nelle prime due stagioni nel campionato elettrico: Nissan e.dams affronterà anche la sfida delle Gen3, monoposto che garantiranno maggior prestazioni e una durata più lunga. «La visione di Nissan per le auto va ben oltre il semplice trasporto», ha affermato Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan. «Puntiamo a progettare e costruire veicoli elettrici che trasformino il modo in cui le persone si connettono e si muovono e ci ispirano tutti a lavorare per una società sostenibile. Per Nissan, la Formula E ci aiuta a portare in primo piano l’entusiasmo, l’energia e l’ambiente mentre lavoriamo a questa visione del futuro per un pubblico in continua crescita, nuovo, giovane e diversificato».

Volpe: “La Formula E miglior palcoscenico per la nostra esperienza”

«Abbiamo ottenuto ottimi risultati durante le nostre prime due stagioni e rinnovare il nostro impegno a lungo termine per la Formula E è uno step fondamentale», ha dichiarato Tommaso Volpe, Global Motorsport Director di Nissan. «Siamo entrati in questo sport con un approccio di trasferimento tecnico “da strada a pista” e, estendendo il nostro programma di corse attraverso le Gen3, abbiamo l’opportunità di chiudere questo cerchio. Crediamo che, come uno dei Costruttori globali più coinvolti nella Formula E, questo sport è il palcoscenico perfetto per promuovere la nostra esperienza nell’elettrificazione e dimostrare il nostro impegno verso soluzioni di mobilità più sostenibili».

DAMS: “Auto più veloci e potenti”

Olivier e Gregory Driot, Team Principal di Nissan e.dams, hanno aggiunto: «L’impegno di Nissan per l’era Gen3 della Formula E mostra la forza della serie e la sua ricerca del successo. Le nuove vetture Gen3 saranno più veloci e potenti, e questa evoluzione costante delle performance è fantastica per i fan e per lo sport».

