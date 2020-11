Formula E | Mahindra prima iscritta alla stagione 2022-23 con la futura Gen3

Con i team e i piloti impegnati in questi giorni a Valencia nei test collettivi per la stagione 2020-21, Mahindra ha annunciato oggi il proprio impegno per la nuova era delle Gen3 nella Formula E, iscrivendosi al campionato 2022-23.

Mahindra già rivolta verso il futuro e alla Gen3

Il costruttore indiano Mahindra ha rafforzato ancora il suo solido rapporto con la serie impegnandosi a far parte dell’era della Formula E Gen3 a partire dal 2022. Il Gruppo Mahindra punta a immettere mezzo milione di veicoli elettrici sulle strade indiane entro il 2025 e crede che la Formula E sia un terreno di prova essenziale per il futuro dei veicoli elettrici da strada e per le tecnologie di mobilità sostenibile. Uno dei team fondatori della Formula E – e l’unico produttore indiano, Mahindra Racing ha finora conquistato quattro vittorie E-Prix, 18 podi e 690 punti per il campionato, rendendolo uno degli equipaggi più costanti e rispettati del paddock. Il team è impegnato a spingere in avanti i limiti tecnologici e innovativi dei veicoli elettrici e ad affrontare l’impatto del cambiamento climatico. Mahindra Racing è stato il primo team di Formula E a ricevere il rating FIA Environmental Accreditation Three-Star, dimostrando la sua eccellenza nelle pratiche di sostenibilità.

Goenka: “Formula E avanguardia della tecnologia elettrica”

Pavan Goenka, CEO e Presidente di Mahindra Racing: «La Formula E rappresenta l’avanguardia della tecnologia per i veicoli elettrici e gioca un ruolo strategico nella realizzazione della visione di Mahindra sul futuro della mobilità attraverso la nostra strategia ‘Race to Road’. Il nostro impegno nell’era Gen3 del campionato di Formula E è in sintonia con la nostra attenzione, per giocare un ruolo forte nell’intero ecosistema elettrico, mentre puntiamo anche ad essere tra i più importanti produttori di veicoli elettrici in India. Siamo fiduciosi che il lavoro di Mahindra Racing dentro e fuori pista con la vettura Gen3 avrà un impatto importante e fornirà esperienze entusiasmanti sia per gli appassionati che per i consumatori».

Copyright foto: LAT Images / Per gentile concessione della Formula E