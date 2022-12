Team WRT spiega l’addio ad Audi e accusa Seebach: “Danneggiata l’immagine del marchio”

Non è passato inosservato l’addio del Team WRT ad Audi, ancor di meno le pungenti critiche di Vincet Vosse, co-proprietario della squadra belga, verso Julius Seebach. Secondo Vosse, l’ex boss di Audi Sport ha rovinato l’immagine del Marchio tedesco nel mondo delle corse.

Audi in F1, ma a quale costo?

Audi è stata duramente criticata negli ultimi tempi per aver smantellato completamente il progetto LMDh, annunciato in pompa magna alla fine del 2020, e per non aver chiarito del tutto la propria linea di condotta con il programma GT3, puntando invece sull’ingresso in Formula 1 nel 2026.

Scelte che non hanno fatto di certo piacere al Team WRT, che sembrava essere prossimo alla gestione della nuova – e mai realizzata – LMDh. Da qui l’esodo verso BMW, così come l’uscita di scena di tanti piloti ufficiali dal calibro di René Rast, Dries Vanthoor, Charles Weerts (proprio in BMW) e Nico Müller (in Peugeot).

Vosse: danneggiata l’immagine di Audi

Secondo Vosse, la colpa è da ricercare in Seebach, nominato a capo della divisione sportiva di Audi nel 2020 e incapace di gestire il suo programma vista l’assenza di precedenti nell’ambito motorsport. Alla fine, Seebach è passato ad un altro ruolo a settembre, lasciando quindi un importante danno d’immagine alla Casa degli Anelli.

«Tutta la bella immagine costruita da Wolfgang Ulrich e da Dieter Gass è stata danneggiata» ha detto Vosse a Motorsport-Total.com. «Sono molto frustato e triste per questo perché Audi è uno dei costruttori che ha fatto così bene in ogni ambito sportivo. Tante persone erano orgogliose di lavorare in Audi».

«Sono rimasto sorpreso dal fatto che qualcuno che non ha nulla a che fare con lo sport fosse alla guida di uno dei più grandi marchi sportivi».

“Audi non ci ha proposto nulla”

Vosse svela i piani iniziali: «Con Audi avremmo dovuto fare un programma endurance e continuare quello GT. Poi hanno deciso di prendere un’altra strada. […] Audi non ha più proposto nulla che ci sarebbe piaciuto fare».

«Mancano persone come Dieter Gass e Wolfgang Ulrich in questi momenti perché sanno esattamente cos’è il motorsport e avrebbero agito in modo diverso».

