WEC | Isotta Fraschini: due team in ballo per la nuova Hypercar

Sembra procedere senza intoppi il ritorno alle corse di Isotta Fraschini. Il marchio italiano punta al debutto nel FIA World Endurance Championship nel 2023, con una Le Mans Hypercar ibrida e progettata da Michelotto Engineering S.p.A., e sta finalizzando gli ultimi dettagli del programma.

Due team in lizza per il programma

Secondo Claudio Berro, General Manager del progetto e con un passato in Ferrari, Maserati e Peugeot, è in via di definizione il team che porterà ufficialmente in pista la Tipo 6 LMH-C: «Abbiamo discusso con quattro team – dall’Italia, dalla Germania, dal Regno Unito e dalla Svizzera – per lavorare con noi nel 2023» ha detto a Motorsport.com.

«Avevamo quattro contatti e ora siamo arrivati a due, e la decisione è davvero vicina. Spero che dopo Natale siamo in grado di finalizzare un accordo e completare tutta la documentazione con la FIA prima del 5 Gennaio», ovvero l’ultima data utile per presentare l’iscrizione al FIA WEC.

HWA si occuperà del motore

Nel frattempo, sono stati svelati alcuni dettagli tecnici, come il motore V6 biturbo da 3 litri e 680 CV di potenza sviluppato da HWA, conosciuta ai più per il suo passato nel DTM con Mercedes-AMG. «Il motore è un progetto di Michelotto con HWA» ha sottolineato Berro.

La Isotta Fraschini svolgerà i propri test nella galleria del vento della Williams e la Williams Advanced Engineering fornirà le batterie per il sistema ibrido.

La LMH, secondo sempre Berro, sarà pronta entro due mesi e dovrebbe partecipare a tutti gli appuntamenti del Mondiale.