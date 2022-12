IMSA | Nuova partnership tra Wayne Taylor Racing e Andretti Autosport

Wayne Taylor Racing e Andretti Autosport uniscono le proprie forze in vista dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2023 e schiereranno la nuova Acura ARX-06 LMDh nella classe GTP, più un’Acura NSX GT3 Evo22 in GTD.

WTR e Andretti assieme: si pensa al lungo termine

Due veri e propri pilastri delle corse americane hanno firmato una collaborazione dal peso importante, che mira ad allestire nel 2024 una seconda Acura ARX-06 LMDh nel campionato IMSA. La nuova entità si chiamerà ufficialmente Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport.

Ricky Taylor e Filipe Albuquerque saranno i due portacolori di punta per il prossimo anno, con Louis Delétraz che ricopre il ruolo di terzo pilota per la Michelin Endurance Cup e Brendon Hartley come quarto per la 24 Ore di Daytona.

Invece, per quanto riguarda la categoria GTD, Ashton Harrison e Kyle Marcelli saliranno a bordo dell’Acura NSX GT3 Evo22 con il supporto di Racers Edge Motorsports.

Impegno anche nel Lamborghini Super Trofeo North America

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport correrà anche nel Lamborghini Super Trofeo North America, mentre la sola Andretti continuerà a portare in pista una LMP3 nell’IMSA.