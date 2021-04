L’elettrica Opel Corsa e-Rally dotata di un dispositivo per far sentire il suono del motore

Il problema che presentano le nuove vetture da corsa totalmente elettriche è il suono del motore, decisamente più silenzioso rispetto a quelli termici: non è solo un fatto di nostalgia dei puristi per i tempi in cui le auto da gara dispiegavano la potenza dei loro cavalli anche a livello uditivo, ma anche e soprattutto per una questione di sicurezza, visto che nei rally parliamo di mezzi potenti dalle velocità non proprio da vettura stradale, e che spettatori e stewart potrebbero non avvertire in avvicinamento.

Si avvicina il debutto in gara dell’Opel Corsa e-Rally

Un problema che si pongono i costruttori, e al quale sembra essere giunta ad una soluzione la nuova Opel Corsa e-Rally, ormai pronta per il debutto nelle gare dopo mesi di lavoro e di intense sessioni di test. In attesa di vederla finalmente in azione nel già rinviato a causa della pandemia ADAC Opel e-Rally Cup che partirà il 7-8 maggio, monomarca a lei dedicato e legato al Campionato Tedesco Rally, si è lavorato per dotare la vettura di un dispositivo per renderla udibile, seguendo le prescrizioni normative della Federazione Automobilistica in Germania.

Il dispositivo per rendere meno silenziosa l’Opel Corsa e-Rally

L’Opel Corsa e-Rally presenterà un software che legge i dati del mezzo e che invia il segnale ad un amplificatore, il quale a sua volta trasmette attraverso degli altoparlanti esterni anteriori e posteriori, con una tecnologia ispirata dalla nautica in modo tale che potessero resistere agli agenti esterni. Quindi parliamo di speaker da 400 W a prova di umidità, pensiamo ad esempio alla pioggia, o a prova anche di tracciati pieni di fango, polvere o altre impurità sulla strada. Il volume presenta due livelli di potenza ed è regolato in base all’uso della Opel Corsa e-Rally, nel senso che nei tratti di trasferimento l’audio viene escluso, per riattivarsi alzandosi nelle prove speciali. Il sistema è basato sul regime di rotazione del motore, quindi legato al rotolamento delle ruote e non sulla velocità del mezzo.

“Volevamo creare un suono distintivo”

«Non volevamo semplicemente simulare il suono di un motore termico – ha spiegato Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport -, ma creare un suono elettrico unico che si potesse adattare al progetto. Siamo soddisfatti del risultato e convinti che il suono entusiasmerà anche gli appassionati durante le prove speciali, anche se è volutamente diverso da quello di una classica auto da rally con motore a combustione». Ricordiamo che l’Opel Corsa e-Rally libera 136 cv, con coppia di 260 Nm.