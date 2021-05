GTWC Europe | Magny-Cours 2021: anteprima e orari del weekend

Avviata l’Endurance Cup qualche settimana fa a Monza, il GT World Challenge Europe è pronto a inaugurare il via anche della Sprint Cup 2021 questo weekend a Magny-Cours. Sono 27 gli equipaggi iscritti, tra cui i campioni in carica Dries Vanthoor e Charles Weerts con l’Audi del Team WRT.

GT World Challenge Europe, Magny-Cours 2021: programma ed orari

Venerdì 7 maggio

14.35 – Prove libere (80 minuti)

21.55 – Pre-Qualifiche (80 minuti)

Sabato 8 maggio

17.05 – Qualifiche 1 (20 minuti)

22.25 – Gara 1 (60 minuti)

Domenica 9 maggio

10.00 – Qualifiche 2 (20 minuti)

14.40 – Gara 2 (60 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno visibili gratuitamente sui canali social (Facebook, YouTube) della serie.

GT World Challenge Europe, Magny-Cours 2021: anteprima del weekend

Al contrario di quanto era stato dichiarato a fine marzo, la Sprint Cup avrà 27 auto invece di 29. Spicca ovviamente l’Audi R8 LMS GT3 #32 di WRT con Vanthoor-Weerts che difenderà il titolo della stagione 2020, oltre agli altri due esemplari del team belga per Benjamin Goethe-Kelvin van der Linde e Frank Bird-Ryuichiro Tomita. Saintéloc Racing ha un paio di Audi per Leo Roussel-Christopher Haase e per Aurelien Panis-Frederic Vervisch, così come Attempto ma solo una Pro per Mattia Drudi e Tommaso Mosca. Maro Engel e Luca Stolz correranno con la Mercedes-AMG GT3 Evo di TokSport, Raffaele Marciello-Timur Boguslavskiy e Jules Gounon-Petru Umbrarescu con quelle di AKKA ASP. Emil Frey Racing continua l’impegno con due Lamborghini, una per Albert Costa-Norbert Siedler e l’altra per Jack Aitken-Konsta Lappalainen. Porsche al via con Dinamic e Adrein De Leener-Christian Engelhart, McLaren con Jota e Oliver Wilkinson-Ben Barnicoat. Nelle classi “minori” al via anche Bentley (con CMR), Ferrari (AF Corse, Rinaldi Racing e SKY – Tempesta Racing), Aston Martin (Garage 59) e altri team come SPS Automotive Performance, Barwell Motorsport e Madpanda Motorsport. Assenti dunque Allied-Racing e RAM Racing.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS 2021 – Magny-Cours: entry list