CIR | Targa Florio, primi test con la Renault Clio Rally4 per Paolo Andreucci [VIDEO]

La sensazione dell’imminente Targa Florio, terzo atto del Campionato Italiano Rally Sparco, sarà la partecipazione in gara di Paolo Andreucci con la Renault Clio Rally4, nuovo esemplare della marchio francese che farà il suo debutto nelle competizioni di disciplina proprio questo fine settimana in Sicilia.

Il sorprendente sodalizio tra Andreucci e Renault

Una notizia che ha colto un po’ chiunque di sorpresa (e che noi vi abbiamo dato prima di tutti), visto che l’undici volte campione CIR ha legato da tempo il proprio nome al Gruppo Stellantis e ai marchi Peugeot, con il quale ha vinto lo scorso anno proprio il Tricolore Due Ruote Motrici con la 208 Rally4, e Citroen. In questa stagione Ucci aveva già fatto un altro debutto, quello con la Skoda Fabia Rally2 Evo con la quale ha corso al Ciocco e al Rally Adriatico, quest’ultimo valido per il CIR Terra: ma con Renault le cose sembrano serie, visto che a seconda di come andrà la Targa Florio è ipotizzabile che venga successivamente definito un programma 2021 con l’auto.

Test in vista della Targa Florio

Intanto, Andreucci ed il suo copilota Francesco Pinelli sono attualmente impegnati nei test con la vettura sugli asfalti siculi, con i primi approcci con la Clio Rally4 che di recente ha ottenuto l’omologazione FIA. In testa un video che riporta un estratto di queste sessioni prima che scatti la gara alla Targa Florio, la cui competizione entrerà nel vivo questo venerdì con la prima prova speciale.

Crediti Immagine di Copertina: Renault Sport Series

Crediti Video: Facebook Paolo Andreucci