ERC | Rally Liepaja 2021, Gryazin per la terza volta vincitore in Lettonia

Nikolay Gryazin ha realizzato l’impresa: è il primo pilota nella storia del Rally Liepāja (iniziata nel 2013) a conquistare per tre volte la vittoria in questa gara di scena sugli sterrati lettoni. Assieme al copilota Konstantin Aleksandrov, il russo su Volkswagen Polo GTI R5 per il team Movisport archivia un fine settimana praticamente perfetto, dominando la classifica del rally dall’inizio alla fine e portandosi a casa i migliori tempi in ben sette prove speciali su dodici.

Così, dopo i successi nel biennio 2017-2018 (allora su Skoda Fabia R5 e con Yaroslav Fedorov alle note), Gryazin torna alla vittoria nel campionato europeo rally proprio nella gara dove ha un maggior feeling (anche perché ha pure la residenza in Lettonia), riscattando il precedente appuntamento di quest’anno al Rally di Polonia decisamente deludente per lui. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro senza alcun problema: nell’ultima parte ho potuto gestire e tirare il fiato visto l’ampio vantaggio. Qui hanno corso tutti bene, ma è sempre bello poter vincere in casa», ha dichiarato Gryazin alla fine, presentandosi nella cerimonia del podio con una curiosa mascherina con su scritto l’hashtag #FreeBritney, riferito al movimento mondiale che chiede la fine della conservatorship su Britney Spears (anche se quella del russo sembra più una guasconata che una reale adesione).

Breen e Lukyanuk sul podio del Liepaja

E il Liepāja fornisce una occasione di riscatto anche per Craig Breen, finito nelle retrovie della classifica nel precedente Polonia per via di un problema alla sospensione della sua Hyundai i20 R5 gommata MRF. L’irlandese, assieme a Paul Nagle, conclude sugli sterrati lettoni al secondo posto a 17,3 secondi, mantenendo la piazza d’onore per tutta la giornata decisiva di sabato.

Terzo posto per il campione ERC regnante, ovvero Alexey Lukyanuk, eccezionalmente affiancato da Dmitry Eremeev sulla Citroen C3 Rally2. Il russo conclude a 30,9 secondi dal connazionale Gryazin e riesce così a conquistare punti preziosi per mantenere la sua attuale leadership di campionato, pur rischiando grosso nella seconda giornata: nella PS9 infatti Lukyanuk, in corsa per spodestare Breen, finisce in un affossamento riportando dei danni al radiatore della sua C3 Rally2, poi puntualmente riparati, ma perdendo al tempo stesso secondi preziosi.

Mikkelsen nella top 5

Quarto Efrén Llarena su Skoda Fabia Rally2 Evo a 56,8 secondi dalla vetta: il pilota del Rally Team Spain assieme a Sara Fernandez lotta contro Lukyanuk per l’ultimo gradino del podio, perdendo nella seconda giornata questo duello ma al tempo stesso chiudendo a 26 secondi dal terzo posto: in generale, per lo spagnolo questo è stato perciò «un rally perfetto» quello disputato, come ha dichiarato alla fine.

A un minuto e tredici da Gryazin termina il suo Liepāja Andreas Mikkelsen, quinto assoluto sulla Fabia Rally2 Evo di Toksport WRT. Per il norvegese il cammino lettone parte un po’ in salita, subendo nella PS2 una penalità di un minuto per essere arrivato in ritardo al controllo orario: di conseguenza perde il piazzamento subito dietro il leader Gryazin precipitando nella quindicesima posizione. Mikkelsen quindi è costretto ad una faticosa rimonta, che comunque mette a segno ricominciando il giorno dopo dall’ottavo posto, per conquistare così il quinto nella penultima PS.

Sesto, a 9 secondi da Mikkelsen, Miko Marczyk su un’altra Skoda, ma per l’Orlen Team. Autore di un’ottima prestazione in casa in Polonia e primo nella Qualifying Stage del Liepāja, il pilota paga in questo caso una minore esperienza in questa gara, ma può ritenersi comunque soddisfatto del suo weekend.

La top ten si chiude con il settimo posto di Eerik Pietarinen su Fabia R5, l’ottavo di Erik Cais su Ford Fiesta MkII Rally2 (era quindicesimo alla fine della prima giornata), il nono di Emilio Fernàndez su un’altra Fabia Rally2 Evo del team Toksport ed infine decimo Simone Tempestini, altra Skoda Evo, che completa dignitosamente una gara soprattutto di apprendimento.

Ritiro per Umberto Scandola, beffato Veiby

Guardando al resto dei piazzamenti, notiamo il sedicesimo posto di Alberto Battistolli e Simone Scattolin, coppia sulla Fabia Rally2 Evo che ha sfruttato anch’essa il Liepāja per imparare da questo tipo di gara mentre, restando sugli equipaggi italiani, quello Hyundai Rally Team Italia formato da Umberto Scandola e Guido D’Amore ha dovuto ahiloro sventolare bandiera bianca nella PS8, la prima della seconda giornata, dopo essersi ribaltati con la loro i20 R5 (entrambi stanno bene, fortunatamente).

Disfatta anche per Ole Christian Veiby, proiettato in un posizione della top ten finale per poi essere escluso dalla classifica per via di una irregolarità tecnica riscontrata alla sua Hyundai i20 R5 di Printsport durante le verifiche post-gara. Continua insomma il momento no del pilota già squalificato dal WRC e costretto quindi a ripiegare sull’ERC.

Rallye Liepaja 2021, gli altri risultati

Una irregolarità tecnica alla propria Ford Fiesta Rally4 nelle verifiche è costata cara anche a Mārtiņš Sesks, che perde il primo posto nell’ERC3 ed ERC3 Junior andato invece a Jean-Baptiste Franceschi, su Renault Clio Rally4. Ken Torn su Ford Fiesta Rally3 conquista invece la vittoria nell’ERC Junior davanti ad Oscar Solberg sulla stessa vettura, in gara grazie al budget vinto lo scorso anno dal campione ERC1 Junior 2020 nonché suo cugino Oliver, che ha ceduto al parente questa opportunità giacché impegnato nel WRC.

Nell’ERC2 primo successo nella categoria per Dmitry Feofanov su Suzuki Swift R4, mentre il nostro Andrea Mabellini su Clio Rally5 si prende la vittoria nel Clio Trophy by Toksport WRT dopo che Yigit Timur è stato sanzionato di due minuti per aver anticipato il controllo orario. Infine, nell’Abarth Rally Cup successo per Dariusz Poloński su Martin Rada.

La classifica ufficiale dell’ERC vede quindi Lukyanuk sempre leader, con nove punti di vantaggio su Mikkelsen, secondo, e 23 su Marczyk, terzo. Gryazin balza al quarto posto a sole due lunghezze dal polacco, mentre Llarena chiude la top 5.

Rally Liepāja 2021, classifica finale

1 Nikolay Gryazin (RUS)Konstantin Aleksandrov (RUS) Volkswagen Polo GTI R5 1h30m50.3s

2 Craig Breen (IRL)/Paul Nagle (IRL) Hyundai i20 R5 +17.3s

3 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 Rally2 +30.9s

4 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernándes (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +56.8s

5 Andreas Mikkelsen (NOR)/Ola Fløene (NOR) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m13.3s

6 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +40.2s

7 Eerik Pietarinen (FIN)/Antti Linnaketo (FIN) Škoda Fabia R5 +2m11.8s

8 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally2 +2m22.5s

9 Emilio Fernàndez (CHL)/Rubén García (ARG) Škoda Fabia Rally2 Evo +2m41.6s

10 Simone Tempestini (ROU)/Sergiu Itu (ROU) +2m47.9s

11 Nil Solans (ESP)/Marc Martí (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +2m59.9s

12 Georg Linnamäe (EST)/Volodymyr Korsia (UKR) Volkswagen Polo GTI R5 +3m03.1s

13 Norbert Herczig (HUN)/Ramón Ferencz (HUN) Škoda Fabia Rally 2 Evo +3m14.7s

14 Raul Jeets (EST)/Timo Taniel (EST) Škoda Fabia Rally2 Evo +3m21.4s

15 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 Rally2 +3m39.1s

