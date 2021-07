ERC | Rally Liepaja 2021, prima giornata: in testa Gryazin davanti a Breen

Si è conclusa la prima, breve giornata di gara del Rally Liepāja, secondo round dell’ERC 2021, che si è disputata su sole quattro prove speciali (avrebbero dovuto essere sei, ma due di esse – un’unica di tipo cittadino da ripetere una seconda volta – sono state cancellate). Sugli sterrati della Lettonia spicca un protagonista negli anni precedenti di questa gara, che vinse due volte tra il 2017 e il 2018, e quindi dotato di un feeling particolare con questo appuntamento: parliamo di Nikolay Gryazin, che chiude la prima giornata in testa alla classifica.

Rally Liepaja 2021, il podio della prima giornata

Il russo, a bordo della Volkswagen Polo GTI R5 assieme a Konstantin Aleksandrov, da una parte si giova di una buona posizione di partenza (l’undicesima, scelta dopo essersi guadagnato questa opzione dopo l’ottimo risultato nella Qualifying Stage di ieri: ad aprire le strade invece ci ha pensato Yoann Bonato su Citroen C3 Rally2), ma dall’altra fatica e lotta contro un grip non ottimale, tale da fargli riconsiderare in corso d’opera la strategia con le gomme. Gryazin è convinto che domani assisteremo all’accendersi della gara vera e propria, ma intanto guida in testa con 10,6 secondi di vantaggio su Craig Breen, che con il russo condivide un precedente Rally di Polonia andato un po’ a rotoli. Desideroso quindi anch’egli di riscatto, il pilota sulla Hyundai i20 R5 gommata MRF Tyres, assieme a Paul Nagle, conclude soddisfatto questa prima tappa, convinto pure lui che sabato sarà tutta un’altra storia; a 24,3 secondi dalla vetta si fermano invece al terzo posto Efrén Llarena e Sara Fernandez su Skoda Fabia Rally2 Evo.

Lukyanuk ad un passo dal podio, Veiby in top ten

Quarto in questa prima giornata del Rally Liepāja 2021 il vincitore del Polonia ed attuale leader nel campionato europeo rally, di cui è campione uscente, Alexey Lukyanuk, eccezionalmente in coppia con Dmitry Eremeev. L’equipaggio sulla C3 Rally2 di Saintéloc recupera due posizioni nella classifica in questa tappa, portandosi a 25,5 secondi da Gryazin, a 1,2 dal podio e davanti al vincitore della Qualifying Stage Miko Marczyk, su Fabia Rally2 Evo. Il polacco di Orlen Team si ferma a 40 secondi di ritardo, anch’egli faticando un po’ in questo venerdì, e deve stare attento ad un Fabian Kreim (Polo R5) che dista dal suo piazzamento poco meno di dieci secondi. Il tedesco sbaglia una curva nell’ultima PS odierna ma comunque salva la sua prestazione, chiudendo sesto davanti ad Ole Christian Veiby, che inizia la sua stagione nell’ERC dopo la squalifica dal WRC. Il norvegese su i20 R5 termina ad una cinquantina di secondi da Gryazin e a soli due decimi da Kreim, lottando contro qualche problema alla valvola pop-off della sua vettura.

Penalità per Mikkelsen

Ma Veiby deve stare attento all’incedere del temibile connazionale nonché amico (nonché, se vogliamo, indirettamente responsabile della sua squalifica per via di un pasticcio con il Covid) Andreas Mikkelsen. Il pilota sulla Skoda Fbia Rally2 Evo di Toksport WRT parte subito bene piazzandosi secondo dietro Gryazin nella PS1, ma nella successiva subisce una penalità di un minuto per essere arrivato tardi al controllo orario: precipitato in quindicesima posizione, l’ex Hyundai Motorsport riuscirà infine a concludere la giornata ottavo, a un minuto e tredici dalla vetta e a 24 secondi da Veiby.

Gli altri piazzamenti e gli italiani

La top ten della prima tappa del Liepāja si chiude poi con Georg Linnamäe su Volkswagen Polo GTI R5 nono e Nil Solans su Skoda decimo, quest’ultimo alle prese con il motore in stallo nell’ultima PS di oggi. Quattordicesimo Simone Tempestini, in difficoltà con il grip della sua Fabia Rally2 Evo; diciassettesimo Alberto Battistolli sulla stessa vettura e diciottesimo Umberto Scandola, partito per terzo sulla strada e che paga nella seconda prova speciale una uscita di strada con la i20 R5, che stalla poi successivamente.

Ken Torn sulla Ford Fiesta Rally3 guida per ora nella classifica dell’ERC Junior davanti alla stessa vettura guidata da Oscar Solberg, cugino di Oliver; su un’altra Fiesta, ma Rally4, Sami Pajari comanda invece nell’ERC3 / ERC3 Junior, ma con 14 secondi su Mārtiņš Sesks e 25 su Ola Jr Nore. Infine, Dariusz Poloński è primo nella classifica dell’Abarth Rally Cup, davanti a Martin Rada.