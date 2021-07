ERC | Rallye Liepaja 2021, Marczyk in vetta nella Qualifying Stage

Comincia il fine settimana del secondo appuntamento dell’ERC 2021, il Rally Liepāja sugli sterrati della Lettonia, che si concluderà questo sabato.

Rally Liepaja 2021, la Qualifying Stage: primo posto per Marczyk

Un weekend che è scattato oggi dalla Qualifying Stage che permette ai migliori quindici piazzati di scegliersi le posizioni di partenza per la prima giornata di gara di domani. A svettare dopo aver affrontato i 4,61 km della Vārtaja Miko Marczyk, pilota polacco che dopo il buon terzo posto in casa al Rally Polonia che ha aperto la stagione continua la striscia positiva (per ora) conquistando il miglior tempo su Skoda Fabia Rally2 Evo (e garantendosi la prima scelta per la partenza domani, sicuramente optando per una conveniente quindicesima posizione, con una strada già pulita dagli avversari), davanti di soli quattro decimi al due volte vincitore in passato del Liepāja, vale a dire Nikolay Gryazin su Volkswagen Polo GTi R5. Terzo ad un decimo dal russo l’estone Georg Linnamäe, anch’egli su Polo R5, seguito da un’altra vettura tedesca, quella guidata da Fabien Kreim, con un ritardo di otto decimi dalla vetta.

Lukyanuk sesto dietro a Mikkelsen

Quinto Andreas Mikkelsen, su Skoda Fabia Rally2 Evo per Toksport WRT, distante otto decimi da Marczyk e al tempo stesso di altri otto decimi in vantaggio rispetto al vincitore del Rally di Polonia e quindi attuale leader dell’ERC Alexey Lukyanuk, eccezionalmente affiancato da Dmitry Eremeev sulla Citroen C3 Rally2 di Saintéloc al posto dell’assente (per motivi di lavoro) Alexey Arnautov: il russo, tra l’altro, lamenta condizioni di scarso grip al termine della sua prova.

Scandola termina tredicesimo

Il resto della top ten della Qualifying Stage vede settimo con 1,8 secondi di ritardo il praticamente debuttante nell’ERC Ole Christian Veiby, approdato con la Hyundai i20 R5 di Printsport nella serie europea dopo la squalifica dal WRC; seguono poi Simone Tempestini, che coglie l’ottavo posto con Sergiu Itu sulla Fabia Rally2 Evo, Raul Jeets e Nil Solans, anch’essi tutti con la vettura ceca.

Per quanto riguarda le altre posizioni sino alla quindici, conquistano la possibilità di scegliersi la posizione di partenza (ma per ultimi) Eerik Pietarinen, undicesimo su Skoda, Erik Cais, dodicesimo su Ford Fiesta MkII Rally, Umberto Scandola, tredicesimo su i20 R5 (che perde un po’ di tempo nell’ultima curva, faticando anch’egli con il grip difficile), ed infine Norbert Herczig su Fabia Rally2 Evo e Yoan Bonato su Citroen C3 Rally2. Solo 22esimo, con quasi dieci minuti di ritardo, Craig Breen con la i20 R5 gommata MRF, davanti al nostro Alberto Battistolli su Skoda.