CIWRC | Rally della Marca 2021, anteprima ed orari

Quarto appuntamento per il Campionato Italiano WRC, di scena nella provincia di Treviso il prossimo 9-10 luglio con il Rally della Marca, che arriva ad una 37esima edizione che segnerà un particolare cambio della guardia nell’organizzazione.

Basso e Stefan nuovi proprietari del Rally della Marca

Dopo l’anno di stop dell’evento a causa della pandemia, l’appuntamento nella Marca Trevigiana si ripresenta nella stagione 2021 con il passaggio di testimone dalla famiglia Brunetta, segnatamente Gigi ed Elena, a Giandomenico Basso e Francesco Stefan, nuovi proprietari della gara. La coppia di piloti al comando ha comunque confermato lo staff organizzativo precedente, il comitato Motor Group con a capo adesso Giacomo Fumei, in modo da garantire piena continuità rispetto al passato di un evento nato nel lontano 1983, e non dissipare l’esperienza e la professionalità di chi conosce bene il Marca. Comunicazione, promozione ed aspetti commerciali invece saranno gestiti da D-Events.

Programma del Rally della Marca 2021

Una novità però c’è: nel 2021 la base e il fulcro dell’evento tornano in quel di Conegliano, rispetto all’ultima volta in cui invece fu scelta Montebelluna, nell’edizione 2019, e alle edizioni precedenti. In particolare, quartier generale, centro accrediti e verifiche pregara sono fissati al Centro Commerciale Coné di Conegliano; le ricognizioni sono previste giovedì 8 luglio, mentre venerdì 9 sarà la volta delle verifiche tecniche ed anche dello shakedown di Tarzo da 2,10 km, dalle 10:00 alle 12:00 per gli iscritti Prioritari, e dalle 12:30 alle 16:00 per tutti gli altri.

Sempre venerdì 9 partirà il Rally della Marca 2021, alle ore 17:31 dal Centro Coné, per poi affrontare la prima PS in programm: si entra subito nel vivo con la Monte Cesen da 17,66 km, che scatterà alle 18:35, con arrivo e conclusione di questa prima giornata in piazza Aldo Moro a Conegliano alle 19.50.

L’indomani altre tre prove speciali, che toccheranno tra l’altro la zona del Valdobbiadene: nell’ordine la Monte Tomba, di nuovo la Cesen e l’Arfanta, da ripetere ognuna una seconda volta; arrivo sempre in piazza Aldo Moro alle ore 18:45 di sabato 10 luglio, con la seguente premiazione finale. In totale quindi 7 prove speciali per 93,22 km cronometrati.

Oltre al CIWRC, il Rally della Marca 2021 sarà valido anche per la Coppa Rally di Terza Zona, il Logistica Uno Rally Cup by Michelin, R-Italian Trophy e Clio Trophy Italia.

Rally della Marca 2021, percorso ed orari

-Venerdì 9 Luglio

10:00 – 16:00 – Shakedown Tarzo, 2,10

18:35 – PS1 Monte Cesen 1, 17,66 km

-Sabato 10 Luglio

10:35 – PS2 Monte Tomba 1, 12,08 km

11:40 – PS3 Monte Cesen 2, 17,66 km

12:40 – PS4 Arfanta 1, 8,04 km

15:34 – PS5 Monte Tomba 2, 12,08 km

16:39 – PS6 Monte Cesen 3, 17,66 km

17:39 – PS7 Arfanta 2, 8,04 km

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport