Dakar | Tappa 3 2021: anteprima e programmazione tv e web

Con la Tappa 3 la Dakar 2021 toccherà il punto più a sud del percorso di questa 43esima edizione, proponendo ai concorrenti in gara un circuito ad anello da Wadi Ad-Dawasir, dove si è conclusa la frazione precedente, ad ovviamente Wadi Ad-Dawasir per un totale di 630 km e 403 cronometrati.

Dakar 2021, Tappa 3: la Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir

Sarà una tappa all’insegna della velocità, in un tracciato tra le dune che porterà i partecipanti alle porte dello sterminato Rubʿ al-Khālī, ovvero la vasta area desertica del Quarto Vuoto che si estende nella zona meridionale dell’Arabia Saudita. Quest’anno il deserto vero e proprio verrà però giusto lambito al suo ingresso, senza addentrarsi, anche perché nella giornata successiva si risalirà verso nord-est, direzione Riad. Intanto nella Tappa 3 dovremmo vedere, stando al programma, la prima vera occasione per i piloti più veloci e considerando che, come ha detto Toby Price, questa Dakar potrebbe offrire continui cambi di classifica, potremmo vederne delle belle. Con un occhio ovviamente alla sicurezza: ricordiamo che quest’anno sono state introdotte specifiche zone di rallentamento, segnalate nei roadbook e da appositi segnali acustici all’approssimarsi, nei tratti più rischiosi, oltre alla fornitura di sole sei gomme posteriori per tutto il rally ai piloti di moto, affinché evitino di consumarle troppo andando a tutta (misura però che ha destato qualche scetticismo tra i diretti interessati).

Dakar 2021, Tappa 3: orari e come vederla in tv e sul web

La Tappa 3 partirà per Moto e Quad alle 07:00 locali, ovvero le 5 da noi, mentre Auto, SSV e Camion scatteranno alle 08:40, quando in Italia saranno le 06:40. Appuntamento con gli highlights in tv e sulle piattaforme streaming DAZN, Sky Go e Now TV con il canale Eurosport 1 (210 e 211 di Sky), martedì 5 gennaio alle ore 22:37, oppure sul sito RedBull TV con la finestra Dakar Daily che si aprirà alle 19:00, gratis.

Per fare intanto un punto della situazione, vi rimandiamo ai nostri resoconti della tappa precedente relativi alla gara delle Moto, Auto, Quad, SSV e Camion.