IMSA | Cancellata Mosport Park, doppio appuntamento a Watkins Glen

Salta l’appuntamento di Mosport Park dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il calendario 2021 perde la trasferta di luglio sul circuito canadese a causa dei requisiti di quarantena e, al suo posto, ci sarà un secondo round a Watkins Glen ma con una gara sprint.

Niente Mosport Park, Watkins Glen ospita una seconda gara

L’IMSA ha annunciato ieri che le restrizioni imposte dal Canada su coloro che arrivano dagli Stati Uniti hanno costretto ad annullare la tappa al Canadian Tire Motorsport Park per il secondo anno consecutivo. Watkins Glen è stata scelta come sostituita con una corsa da 2 ore e 40 minuti che si terrà la sera di venerdì 2 luglio per tutte e cinque le classi: le LMP2, inizialmente escluse a Mosport Park, sono state aggiunte per compensare l’assenza da Detroit a seguito della concomitanza con l’IndyCar Series. La denominazione ufficiale dell’evento sarà “WeatherTech 240 At The Glen” e sarà consentito l’accesso al tracciato statunitense agli spettatori. La scelta di Watkins Glen non è causale: cinque giorni prima ci sarà la ben più importante 6 Ore del Glen, facendo così risparmiare non solo i costi della trasferta ma anche raddoppiando lo spettacolo nel giro di una sola settimana.

Le parole di Doonan: felici per due gare al Glen

«Siamo grati al presidente di Watkins Glen International, Michael Printup, e al suo team per averci aiutato ad arrivare a una soluzione quando è diventato evidente che non saremmo stati in grado di assicurare la trasferta al Canadian Tire Motorsport Park quest’anno», ha commentato John Doonan, il presidente dell’IMSA. «Allo stesso modo, siamo grati che i nostri partner dello Sports Car Club of America’s Glen Region siano disposti a condividere con noi anche il loro weekend di eventi precedentemente programmati al Glen. Abbiamo perso l’opportunità di correre a Watkins Glen lo scorso anno, ma siamo lieti di portare ai fan due gare IMSA nel giro di una settimana».

2021 IMSA WeatherTech SportsCar Championship Schedule

Jan. 22-24 – Roar Before the Rolex 24

Jan. 30-31 – Rolex 24 at Daytona

March 20 – Mobil 1 Twelve Hours of Sebring

May 16 – Acura Sports Car Challenge at Mid-Ohio

June 12 – Detroit Grand Prix

June 27 – Sahlen’s Six Hours of The Glen

July 2 – WeatherTech 240 At The Glen

July 17 – Lime Rock Park

Aug. 8 – Road America

Sept. 12 – WeatherTech Raceway Laguna Seca

Sept. 25 – Acura Grand Prix of Long Beach

Oct. 10 – Michelin GT Challenge at VIR

Nov. 13 – Motul Petit Le Mans

