IMSA WeatherTech SportsCar Championship e IndyCar Series di nuovo assieme. Il campionato endurance nordamericano ha deciso di spostare l’appuntamento di Detroit nello stesso weekend dell’altra serie, con un programma totale di tre giorni sulla pista di Belle Isle.

L’IMSA posticipa Belle Isle: ci sarà anche l’IndyCar

L’annuncio è arrivato ieri sera, con una mossa che vedrà le classi DPi, GTLM e GTD coinvolte in una gara da 100 minuti il prossimo 12 giugno. La novità è rappresentata proprio dall’aggiunta delle GTLM ma l’evento non assegnerà a loro i punti validi per la classifica di campionato, mentre le LMP2 sono state completamente rimosse e si sta pensando a una tappa sostitutiva. Per le GTD, come confermato in precedenza, i punti saranno validi solo per la WeatherTech Sprint Cup. Il cambio data (dal 5 al 12 giugno) permette al campionato di non avere la sovrapposizione con la 24 Ore del Nürburgring, ma ora si crea un clash con la 8 Ore di Portimao del FIA World Endurance Championship che vede coinvolti molti piloti. Secondo Sportscar365, WeatherTech Racing non dovrebbe partecipare all’evento dato che Proton Competition preferisce impegnarsi per il Mondiale (e vista l’assenza dell’assegnazione dei punti iridati).

Weekend ricco di gare

«Con la 24 Ore di Le Mans che si sposta ad agosto, ci è stata data l’opportunità di continuare con una gara diventata una tradizione, offrendo agli appassionati di corse un weekend ricco di azione in pista con alcuni dei più talentuosi piloti di auto sportive e a ruote scoperte nel mondo» ha detto il presidente dell’IMSA John Doonan. «Siamo entusiasti di correre il Gran Premio di Detroit 2021 e tornare al tradizionale format, con cinque grandi gare con tre incredibili campionati [contando anche la Indy Lights, ndr]», ha detto il presidente dell’evento Michael Montri.

Copyright foto: Scott R LePage / LAT Images