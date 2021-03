IMSA | 12 Ore di Sebring 2021: anteprima e orari del weekend

A due mesi dalla 24 Ore di Daytona, dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship torna in pista in occasione della 12 Ore di Sebring, valida come secondo appuntamento stagionale 2021 del campionato e dell’Endurance Cup. Lo scorso anno, nella gara tenutasi eccezionalmente a novembre, la vittoria andò nelle mani di Mazda: si ripeterà anche questo weekend?

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, 12 Ore di Sebring 2021: programma ed orari

Giovedì 18 marzo

14.05 – Prove libere 1 (60 minuti)

18.55 – Prove libere 2 (75 minuti)

00.30 – Prove libere 3 (90 minuti)

Venerdì 19 marzo

16.15 – Qualifiche (15’/15’/15’)

Sabato 20 marzo

13.00 – Warm up (20 minuti)

15.10 – Gara (12 ore)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CET). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, 12 Ore di Sebring 2021: anteprima del weekend

Pochi ma buoni: così si potrebbe sintetizzare la entry list per la 12 Ore di Sebring, con cinque classi e un totale di 36 auto iscritte per la grande classica endurance. A cominciare dalle DPi, 7 in totale: Mazda tenterà il colpaccio nella sua ultima stagione di attività con Oliver Jarvis, Harry Tincknell e Jonathan Bomarito, ma gli avversari non si tireranno certo indietro. Wayne Taylor Racing, con l’Acura DPi, potrebbe ripetersi dopo Daytona con Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Alexander Rossi grazie alla mole di esperienza per i grandi eventi della stagione. Cadillac potrà contare su Chip Ganassi Racing, velocissima nonostante la prima gara dopo anni di assenza nella categoria, con Renger van der Zande-Kevin Magnussen-Scott Dixon, su Mustang Sampling (JDC-Miller) con Tristan Vautier-Loïc Duval-Sébastien Bourdais, Whelen Engineering Racing (AXR) con Felipe Nasr-Mike Conway-Pipo Derani, e anche l’Ally Cadillac Racing (AXR) con Jimmie Johnson-Kamui Kobayashi-Simon Pagenaud. Al via anche Meyer Shank Racing con l’Acura affidata a Dane Cameron-Olivier Pla-Juan Pablo Montoya.

Dopo il boom di partecipazioni a Daytona, si riduce notevolmente a 5 auto la griglia delle LMP2, contando anche l’approdo di United Autosports. Al via troveremo anche Tower Motorsport, WIN Autosport, Era Motorsport e PR1 Mathiasen Motorsports. Ridotto anche a 5 il numero delle LMP3, lo stesso per le GTLM che vedrà Corvette di nuovo contro BMW (più la Porsche di WeatherTech Racing); Corvette si candida come favorita dopo l’eccellente prova di Daytona sebbene sia BMW tradizionalmente avvantaggiata nelle gare endurance. C’è da sottolineare l’assenza – come sempre, da parecchi anni – della Ferrari di Risi Competizione. Infine, buoni numeri nella classe GTD con 13 auto, anche se è assente HTP Winward Motorsports vincitrice a Daytona.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 – Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Advance Auto Parts: entry list

Copyright foto: Jake Galstad / LAT Images

AGGIORNAMENTO: WIN Autosport aggiunge una LMP3, così il numero sale a 37 auto al via.