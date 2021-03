È stato svelato oggi l’entry list ufficiale per la 12 Ore di Sebring, secondo appuntamento della stagione 2021 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e in programma il weekend della settimana prossima. Confermate in totale 36 auto sulla griglia di partenza.

Griglie corte tra i prototipi

Dopo la 24 Ore di Daytona di gennaio, il paddock del campionato nordamericano rimane in Florida e si sposta per la tradizionale 12 Ore di Sebring, l’anno scorso tenutasi a fine della stagione a causa della pandemia di COVID-19. Le DPi saranno ancora sette dato il recente annuncio di Action Express Racing per la Cadillac DPi-V.R #48 affidata a Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi e a Simon Pagenaud per l’Endurance Cup. Cala drasticamente il numero delle LMP2, solamente quattro con Tower Motorsport, WIN Autosport, Era Motorsport e PR1 / Mathiasen Motorsports raggiunti dall’Oreca 07 Gibson di United Autosports di Jim McGuire, Wayne Boyd e Guy Smith, assente a Daytona. Confermate tutte e sei le LMP3, anche se la formazione di Forty7 Motorsports è ancora da essere definita.

Buon numero tra le GT, ma si riduce quello della GTD

Cinque le GTLM, con al solito due Corvette e due BMW più la Porsche di WeatherTech Racing. Calo anche per la GTD, che rimane comunque la classe più nutrita con 19 vetture. Assenti la Mercedes-AMG di Winward Racing (vincitrice a Daytona), la Ferrari di Scuderia Corsa, l’Audi di NTE Sport e la seconda Lamborghini del Grasser Racing Team. Confermate invece la Mercedes-AMG di SunEnergy1, arrivata seconda alla 24 Ore.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 – Mobil 1 Twelve Hours at Sebring Presented by Advance Auto Parts: entry list

