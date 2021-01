Abarth Rally Cup, ufficializzato il calendario 2021

L’Abarth Rally Cup è pronta a tornare per il suo terzo anno con un calendario che ancora una volta, sin dal suo debutto, sarà legato a quello del FIA ERC.

L’Abarth Rally Cup 2021 e il montepremi

La serie monomarca dedicata all’Abarth 124 Rally, conquistata nelle sue prime stagioni da italiani (Andrea Nucita nel 2019 ed un altro Andrea, Mabellini, nel 2020, pure campione FIA R-GT Cup), è stata confermata nel 2021 con sei appuntamenti, tutti ovviamente inseriti all’interno del campionato europeo. Si parte quindi con un primo round nelle Isole Canarie (terzo per l’ERC), per chiudersi poi in Ungheria in quella che sarà ad ottobre la gara decisiva di entrambe le serie: nel mezzo anche una puntata al Rally di Roma Capitale di questa estate, per una stagione che prevedrà quattro appuntamenti su asfalto e due su sterrato.

Sono stati inoltre diffusi i dettagli del montepremi, che mette in palio 10.000 euro per le vittorie in ogni round, mentre al secondo classificato di ciascun appuntamento andrà un assegno di 8.000 euro e 6.000 al terzo; per quanto riguarda il premio per il trionfatore dell’edizione 2021, la cifra ammonterà a 25.000 euro.

Abarth Rally Cup, calendario 2021