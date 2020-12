ERC | Approvato il calendario 2021, resi noti i round Junior. La novità delle classi

Il Consiglio Mondiale della FIA, oltre a mettere a punto alcuni aggiustamenti regolamentari per il WRC 2021, si è riunito anche per dare il via libera alla prossima stagione dell’ERC, il campionato europeo rally il cui calendario è stato alla fine approvato.

Un calendario europeo ottimizzato nella logistica e nei costi

Quindi nel 2021 avremo una lista di otto eventi, con una logistica ottimizzata per avere gare più prossime tra di loro, più tre eventuali riserve, come proposto lo scorso mese dal promoter Eurosport Events. In questo modo sarà più facile per i team affrontare dal punto di vista logistico gli appuntamenti, potendo mantenere le proprie strutture e non fare più troppi viaggi in giro per l’Europa tra un evento e l’altro: ad esempio, si comincia a marzo con il Rallye Fafe Montelongo in Portogallo, seguito a breve distanza dalla gara nelle Azzorre, spostando agevolmente tutti materiali dei team con più facilità e meno costi; stesso dicasi, per fare un altro esempio, tra maggio e i primi di luglio con la successione tra Rally Polonia e Rally Liepāja, in Lettonia.

Diramati gli appuntamenti ERC Junior 2020

Sono stati ufficializzati anche gli eventi per l’ERC1 Junior Championship ed ERC3 Junior Championship, le competizioni riservate agli Under rispettivamente su vetture Rally2 e Rally4 che si svolgeranno in cinque round; per quanto riguarda invece l’assegnazione dei titoli, in primis quelli assoluti, per accedervi bisognerà disputare almeno quatto gare e ai fini dei punteggi saranno necessari sette risultati utili su otto. Modificati inoltre i format dei singoli round, con gare più brevi portando l’intervallo delle distanze competitive tra i 189 km ad un massimo di 210 km.

Nell’ERC entrano le nuove Rally3

L’ERC 2021 inoltre rispecchierà la nuova struttura piramidale delle classi rally introdotta dalla FIA, in questo caso partendo dal vertice delle Rally2, le vecchie R5 (le Rally1, già World Rally Car, non sono ammesse in competizione nel campionato europeo, ovviamente), sino al livello più basso delle Rally5, un tempo R1. Ciò significa che l’ERC accoglierà ufficialmente anche le nuovissime Rally3, sorta di anello di congiunzione tra le R5, ed difatti parliamo di auto a quattro ruote motrici, e le R2, di cui condividono praticità e costi contenuti. In particolare dal 2022 questa nuova tipologia sarà in gara nella categoria dell’ERC2, soppiantando le vetture di Gruppo N (dove attualmente troviamo soprattutto le Mitsubishi Lancer e le Subaru Impreza), RGT (come le Abarth 124 Rally) e Rally2 Kit. I piloti prioritari potranno in ogni caso concorrere per i punti della classifica assoluta a prescindere dal tipo di vettura sulla quale gareggeranno, qualunque sia la classe (incluso quindi anche il Gruppo N e la RGT). Infine, l’ERC3 rimane la categoria deputata per le auto Due Ruote Motrici, coprendo quindi le classi Rally4 e Rally5.

Per quanto riguarda il discorso dei pneumatici, le vetture Rally2 potranno usufruire di 16 gomme sia per gli appuntamenti su terra che su asfalto; le Rally3 ne avranno 16 a disposizione per l’asfalto ed invece 12 per gli sterrati, mentre le Rally4 e Rally5 godranno di 12 pneumatici per entrambi i tipi di superficie.

ERC 2021: il calendario approvato con le prove Junior

Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portogallo, terra), 12-14 marzo 2021

55th Azores Rallye (terra), 25-27 marzo 2021

Rally Islas Canarias (asfalto), 6-8 maggio 2021 J

77th Rally Poland (terra), 18-20 maggio 2021 J

Rally Liepāja (Lettonia, terra), 1-3 luglio 2021 J

Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio 2021 J

50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto 2021 J

Rally Hungary (asfalto), 22-24 ottobre 2021

J = Gara valida per ERC1 Junior/ERC3 Junior