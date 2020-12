CI Cross Country | Le date 2021 del Campionato Off Road ACI Sport e del nuovo CI dedicato ai veicoli Side by Side

Assieme all’ufficializzazione delle date per la stagione 2021 dei Campionati Italiani Rally (CIR, CIRT, CIWRC e Coppa Rally di Zona), ACI Sport ha diramato anche quelle relative alla prossima annata del Campionato Italiano Cross Country e del nuovo Campionato Italiano Side By Side Vehicle.

Le date del Campionato Italiano Cross Country 2021

La Commissione Off Road & Cross Country ACI Sport ha così definito l’ultimo dettaglio di un calendario che per il CICC 2021 conterà sei appuntamenti, più una riserva. Si comincia a marzo con l’Italian Baja, nella sua versione Nazionale, per poi proseguire ad aprile con il Baja Vermentino – Terre di Gallura Sardegna; a giugno gli equipaggi dei fuoristrada andranno alla volta della Grecia per il Rally Greece Off Road, nella regione di Kastoria, situata nella propaggine nordoccidentale del Paese ellenico: in totale sono previsti 500 km di settori cronometrati. Sempre a giugno si correrà poi il San Marino Cross Country; seguirà poi una pausa estiva prima di riprendere a settembre con l’Italian Baja, questa volta valido come tappa anche per il campionato FIA Mondiale ed Europeo della specialità. Chiusura ad ottobre con il ponte tra il Lazio e la Tunisia, ovvero il Cross Country Rally Roma – Duz, che debutta nel CICC.

19 Marzo ITALIAN BAJA NAZIONALE ( Pordenone )

10 Aprile BAJA VERMENTINO – TERRE DI GALLURA/SARDEGNA ( Sassari )

6 Giugno RALLY GREECE OFFROAD ( Grecia )

25 Giugno 7° SAN MARINO CROSS COUNTRY (RSM)

11 Settembre FIA WORLD and EUROPEAN CUPS – ITALIAN BAJA ( Pordenone )

17 Ottobre CROSS COUNTRY RALLY ROMA – DUZ (Italia & Tunisia)

Le date del nuovo Campionato Italiano Side by Side Vehicle

Queste invece le date del nuovo CISSV, il Campionato Italiano Side by Side Vehicle, composto da otto round:

19 Marzo ITALIAN BAJA NAZIONALE ( Pordenone )

10 Aprile BAJA VERMENTINO – TERRE DI GALLURA/SARDEGNA ( Sassari )

24 Aprile BAJA 28° RALLY ADRIATICO ( Macerata )

6 Giugno RALLY GREECE OFFROAD ( Grecia )

25 Giugno 7° SAN MARINO CROSS COUNTRY (RSM)

1 Agosto CROSS COUNTRY CRETE SENESI E VALTIBERINA – ( Arezzo )

11 Settembre FIA WORLD and EUROPEAN CUPS – ITALIAN BAJA ( Pordenone )

6 Novembre LIBURNA CROSS COUNTRY ( Siena )

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport