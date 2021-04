Cupra sarà di nuovo al via del WTCR anche nella stagione 2021. Il marchio spagnolo, con la sua divisione sportiva, supporterà le due Leon Competición TCR di Zengő Motorsport con i piloti ufficiali Mikel Azcona e Jordi Gené: questi due sono confermati anche per il Pure ETCR.

Il giovane Azcona al fianco dell’esperto Gené

Azcona è uno dei più interessanti talenti della scena turismo, mentre Gené torna nella massima serie dopo che in carriera è cresciuto con le monoposto, passando poi nel WTCC e nella TCR International Series. Entrambi correranno pure nel Pure ETCR, prima serie turismo elettrica promossa da Eurosport Events, con la Cupra e-Racer. Tornando al Mondiale, a seguirli sarà sempre la Zengő Motorsport, che ha festeggiato il successo della Cupra Leon Competición al MotorLand Aragón lo scorso novembre. Oltre ad Azcona e Gené, ci saranno altri due piloti che verranno annunciati più avanti.

Le dichiarazioni dei due piloti

Azcona ha detto: «Sono molto contento di poter continuare con la Cupra nel WTCR. Dopo due anni ai massimi livelli di corse turismo ora l’obiettivo è combattere per il titolo Mondiale e sono convinto che correre con un pilota di così grande esperienza come Jordi sarà la cosa migliore per tirare fuori il massimo dall’auto». Gené, che ha 25 anni di esperienza nel mondo delle corse turismo, ha aggiunto: «Sono entusiasta di poter tornare a correre nel Mondiale al fianco di un pilota giovane con grandi potenzialità come Mikel. Sono stato coinvolto nello sviluppo della Cupra Leon Competición, quindi so di cosa è capace questa macchina».

Labate: “Mix perfetto di piloti”

Antonino Labate, direttore di strategia, sviluppo del business e operazioni di Cupra: «Alla Cupra siamo convinti che gioventù ed esperienza siano la combinazione perfetta per raggiungere i nostri obiettivi. Jordi Gené ha un patrimonio di conoscenze nel mondo delle corse automobilistiche, e Mikel fa parte della prossima generazione di giovani talenti che vogliono essere forza trainante del futuro. Nel 2021, Cupra: sarà presente in 70 gare previste per questa stagione in serie e campionati mondiali, continentali e nazionali TCR. Nel frattempo, stiamo continuando la nostra strategia di elettrificazione con la nostra partecipazione a Extreme E e Pure ETCR, dove anche Jordi e Mikel gareggeranno insieme».

Zengo: “Felici di lavorare con Cupra Racing”

Zoltán Zengő, Team Principal della Zengő Motorsport: «Siamo molto felici di continuare a lavorare con Cupra: Racing e continuare i progressi che abbiamo iniziato a fare nel 2020. È una sensazione molto bella che un secondo pilota ufficiale Cupra: come Jordi Gené si unisca al nostro team per correre insieme a Mikel Azcona. Ha un’ottima esperienza ed è molto veloce e crediamo che sarà in grado di aiutare molto la squadra e anche Mikel. Vogliamo vincere i titoli WTCR per piloti e squadre e faremo tutto il possibile come Zengő Motorsport per farcela. Nelle prossime settimane, annunceremo i dettagli degli altri due piloti Zengő per il 2021».

Copyright foto: Cupra