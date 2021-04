WTCR | I fratelli Backman promossi nel Mondiale con due Hyundai di Target

Dopo aver disputato un paio di stagioni nel TCR Europe e alcuni ottimi risultati, Andreas e Jessica Bäckman sono stati promossi nel WTCR. I due fratelli svedesi saranno a bordo delle nuovissime Hyundai Elantra N TCR, gestite da Target Competition.

Altre due Hyundai nel 2021: ecco i fratelli Backman

I Bäckman godono del supporto dello Sweden National Team, la squadra della Federazione della Svezia, e potranno concorrere per il WTCR Trophy riservato ai team indipendenti, con Jessica che avrà modo di prendere parte anche alla categoria Junior e a quella femminile. «Uno dei miei più grandi obiettivi era poter correre nel WTCR contro i migliori del mondo» ha dichiarato la ragazza 23enne. «Sinceramente non mi pare vero di poter annunciare una cosa del genere, sono anche la prima donna che competerà in questa serie e spero di poter essere un punto di riferimento per tutte le ragazze del motorsport. Darò tutto e non vedo l’ora di iniziare la stagione». Andreas ha aggiunto: «Non vedo l’ora di fare questo ulteriore salto in avanti per la mia carriera e di migliorare. Il WTCR era stato un obiettivo da lungo tempo e mi sento più che pronto per affrontare questa sfida con la Target Competition. Sarà difficile perché ci dovremo confrontare con piloti molto esperti che corrono qui da tempo, oltre a tanti Campioni del Mondo, ma sono impaziente di cominciare».

La prima coppia di fratelli confermati (in attesa degli Halder)

Dopo aver gareggiato con successo nel karting e nel rallycross, Andreas e Jessica Bäckman hanno iniziato la loro avventura nel 2018 nel campionato scandinavo e nella serie TCR UK. Hanno trascorso le ultime due stagioni gareggiando in TCR Europe dove Andreas ha vinto qualche gara e Jessica ha centrato un podio. «Siamo lieti e orgogliosi di dare il benvenuto ad Andreas e Jessica Bäckman nel WTCR, il nostro primo fratello e sorella» ha detto Xavier Gavory, direttore del WTCR per Eurosport Events, anche se dovrebbero arrivare i fratelli Halder. «Hanno dimostrato la loro bravura nel TCR Europe e nel WTCR faranno un passo avanti, persino trovando il tempo di continuare la loro formazione universitaria, il che stupisce. Saranno una grande aggiunta al WTCR».

Copyright foto: WTCR