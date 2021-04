Formula E | Audi determinata a Valencia: “Pista insolita, obiettivo vittoria”

Un weekend deludente sotto il punto di vista dei risultati per l’Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team a Roma. Il team tedesco ha già voltato pagina e punta a ottenere la rivincita nel prossimo doppio round della Formula E a Valencia, in programma proprio questo fine settimana.

Le parole dei piloti, di Grassi e Rast

Audi era tornata a casa solo con un 6° posto di René Rast in Gara 1, quando sia lui che Lucas di Grassi si erano invece dimostrati molto veloci ma ampiamente sfortunati per tutta la trasferta italiana. «Il fine settimana a Roma è stato difficile che dobbiamo ancora digerirlo» ha detto di Grassi. «Sul lato positivo, sappiamo che la e-tron FE07 è un’auto che possiamo portare alla vittoria e questo è esattamente il nostro obiettivo in ogni gara. La stagione è lunga, nessuno si è ancora tirato indietro». «Valencia è una pista completamente insolita per la Formula E: ci sono molte sezioni molto veloci, nessun tornante molto stretto e ampie zone di fuga che perdonano l’errore occasionale» ha osservato Rast. Infatti, questa è la prima volta che la Formula E organizza una gara su un “vero” circuito permanente senza elementi temporanei, tra l’altro in un impianto che ospita solitamente i test pre-stagionali.

McNish: “Delusi da Roma, determinatati per Valencia”

«L’attenzione nei test pre-stagionali non è sulla preparazione della gara o su un perfetto assetto per le qualifiche, quindi i giri completati a Valencia non ci aiutano più di tanto», ha sottolineato il Team Principal, Allan McNish. Questo è particolarmente vero, perché anche il layout è stato leggermente modificato, ma gli obiettivi sportivi, invece, restano invariati. McNish: «Eravamo chiaramente delusi di non vincere a Roma, ma questo aggiunge slancio e determinazione per il Valencia. Tutti nel nostro team, i piloti, gli ingegneri e i meccanici, sono entusiasti».

