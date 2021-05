WRC | Definito il programma 2020 nel Mondiale Rally di Loubet, al debutto con la Hyundai i20 WRC

Nel prossimo weekend Pierre-Louis Loubet farà il suo debutto stagionale sulla Hyundai i20 Coupé WRC, partendo dal test del Rally di Roma Capitale (primo atto del campionato italiano ed europeo) e a seguire nella settimana successiva l’altra prova di riscaldamento su asfalto del Rally di Alba, in entrambi i casi nella categoria speciale riservata alle World Rally Car.

Ma, come abbiamo detto, questi due round serviranno al giovane francese come test in vista dell’avvio del suo programma 2020 nel Mondiale Rally. A bordo della vettura Hyundai gestita dal team cliente transalpino 2C Competition, il già campione WRC2 2019 si metterà alla prova nel suo obiettivo stagionale, ovvero disputare una serie di appuntamenti nel campionato del mondo dopo essere entrato quest’anno nello Hyundai Customer Racing Junior Driver.

I round nel WRC 2020 per Pierre Louis Loubet

Ovvio però che Loubet ed il suo copilota Vincent Landais avranno un programma ben diverso da quello inizialmente previsto ad inizio stagione, con la partenza in Portogallo (round cancellato) per poi proseguire in altri otto appuntamenti. Di quelli inizialmente stabiliti restano Turchia, Germania e Sardegna, al quale si aggiunge l’Estonia, da cui ripartirà il WRC 2020. In pratica, una stagione quasi completa con la i20 WRC, se escludiamo le prime tre gare dell’anno – Monte Carlo, Svezia e Messico – delle quali il francese non ha fatto parte e il round conclusivo del campionato in Giappone. Intanto Loubet e Landais hanno già avuto modo di provare in queste settimane la vettura sulla pista di Issoire, in Francia, per limare i dettagli finali prima del debutto stagionale.

Crediti Immagine di Copertina: Profilo Twitter Pierre-Louis Loubet – MAP / Bastien Roux Photographie