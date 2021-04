TCR Italy | Ritorna Baldan nel 2021 con una Hyundai di Target Competition

Dopo alcune stagioni passate attivamente nella Porsche Carrera Cup Italia e nel Campionato Italiano Gran Turismo, Nicola Baldan torna a tempo pieno nel TCR Italy. Il campione del tricolore 2017 sarà al via con una Hyundai i30 N TCR di Target Competition.

Baldan torna nel TCR Italy: obiettivo titolo!

È un grande ritorno quello di Baldan che con il team altoatesino affronterà anche due tappe del WTCR con la nuova Hyundai Elantra N TCR. Soddisfatto e pronto a scendere in pista il pilota veneto che, già in questi giorni, è impegnato in alcuni test con la vettura coreana: «Sono carico a mille! Quest’anno abbiamo un… Target impegnativo! Difficile tradurre in parole cosa sento dentro. In questi anni sono sempre rimasto legato alle TCR, ormai sentivo il bisogno e sapevo di dover e voler tornare full time a bordo di quelle vetture che tanto hanno dato alla mia carriera. Avere la possibilità di farlo con una squadra come Target Competition e una vettura competitiva come la Hyundai mi regala una carica extra. Non potevo chiedere di più! L’obiettivo per il TCR Italy è chiaro e non può essere differente: voglio riprendere quel discorso interrotto tre anni fa e puntare dritto a riprendermi il mio titolo 2017».

Futura apparizione anche nel WTCR

Baldan ha aggiunto sul suo impegno Mondiale: «Il WTCR è un sogno che si avvera, due gare da wild card con i migliori al mondo! Erano anni che aspettavo questa opportunità e grazie a Gruppo Baldan, Pakelo, Target e tutti i nostri partner sta finalmente diventando realtà! Sarà durissimo ma bellissimo, mai paura, è un’occasione da non perdere! Non vedo l’ora che inizi la stagione». Anche Andreas Gummerer, Team Manager di Target Competition, è fiducioso: «Siamo felicissimi di avere Nicola con noi in squadra quest’anno. Il fatto che abbia deciso di tornare a tempo pieno nel TCR è un’ottima notizia per tutti, che abbia deciso di farlo con noi e che abbiamo trovato il giusto modo per farlo ci carica a mille. L’obbiettivo è uno ed è il solito, dopo tanti successi vogliamo concretizzare e conquistare il primo titolo TCR Italy per Target Competition ed essere protagonisti del WTCR».

Copyright foto: Nicola Baldan via Facebook