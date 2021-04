F3 | Test Barcellona, Giorni 1-2: Martins il più veloce con MP Motorsport

La Formula 3 è tornata di nuovo in pista in questi ultimi due giorni (mercoledì e giovedì) a Barcellona per ulteriori test collettivi, dopo averne già disputati nel periodo di Pasqua a Spielberg. Victor Martins segna il miglior giro di tutti e quattro i turni con la monoposto di MP Motorsport.

Il riassunto di mercoledì: Martins rapidissimo

Il mercoledì mattina, tutti i team si sono svegliati con il cielo spagnolo ricoperto di nuvole cariche di pioggia. Jack Crawford è stato nettamente il più veloce con le coperture da bagnato, segnando il record di 1’33”674 con Hitech GP e di oltre tre decimi di secondo più veloce di Pierre Louis Chovet con Jenzer. C’è anche da dire che lo statunitense si era allenato lunedì e martedì con la Dallara F312 Mecachrome di Motopark per l’Euroformula Open (le vecchie F.3) proprio sulla stessa pista catalana. Molto bene Kaylen Frederick, 3° con Carlin e campione in carica della Formula 3 britannica. Nel pomeriggio, l’asfalto del tracciato è diventato asciutto e a scatenarsi è stato Martins: 1’31”743, oltre sei decimi di vantaggio sulla Trident di Jack Doohan al 2° posto. Frederik Vesti conclude sul podio virtuale con ART Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Jak Crawford Hitech GP 1m33.674s 41 2 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m34.023s +0.349s 42 3 Kaylen Frederick Carlin 1m34.024s +0.350s 38 4 Jonny Edgar Carlin 1m34.028s +0.354s 37 5 Matteo Nannini HWA Racelab 1m34.126s +0.452s 36 6 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m34.274s +0.600s 37 7 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m34.352s +0.678s 33 8 Roman Stanek Hitech GP 1m34.369s +0.695s 16 9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m34.371s +0.697s 41 10 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m34.407s +0.733s 37 11 Amaury Cordeel Campos Racing 1m34.527s +0.853s 46 12 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m34.570s +0.896s 34 13 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m34.844s +1.170s 39 14 Ido Cohen Carlin 1m35.135s +1.461s 36 15 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m35.523s +1.849s 37 16 Laszlo Toth Campos Racing 1m36.056s +2.382s 41 17 Jack Doohan Trident 1m40.116s +6.442s 35 18 David Schumacher Trident 1m41.114s +7.440s 36 19 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m42.626s +8.952s 24 20 Victor Martins MP Motorsport 1m44.680s +11.006s 33 21 Arthur Leclerc Prema 1m44.849s +11.175s 37 22 Olli Caldwell Prema 1m44.863s +11.189s 38 23 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m45.217s +11.543s 37 24 Caio Collet MP Motorsport 1m45.277s +11.603s 33 25 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m45.421s +11.747s 30 26 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m45.956s +12.282s 34 27 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m45.964s +12.290s 26 28 Dennis Hauger Prema 1m46.057s +12.383s 30 29 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m46.417s +12.743s 34 30 Clement Novalak Trident 1m48.982s +15.308s 32

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Victor Martins MP Motorsport 1m31.743s 50 2 Jack Doohan Trident 1m32.369s +0.626s 28 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m32.423s +0.680s 44 4 Clement Novalak Trident 1m32.447s +0.704s 28 5 Jak Crawford Hitech GP 1m32.493s +0.750s 49 6 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m32.543s +0.800s 24 7 Dennis Hauger Prema 1m32.639s +0.896s 35 8 Caio Collet MP Motorsport 1m32.642s +0.899s 49 9 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m32.679s +0.936s 39 10 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m32.747s +1.004s 48 11 Olli Caldwell Prema 1m32.800s +1.057s 35 12 Roman Stanek Hitech GP 1m32.821s +1.078s 50 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m32.852s +1.109s 38 14 David Schumacher Trident 1m32.915s +1.172s 47 15 Matteo Nannini HWA Racelab 1m32.940s +1.197s 41 16 Arthur Leclerc Prema 1m32.947s +1.204s 37 17 Kaylen Frederick Carlin 1m32.960s +1.217s 36 18 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m33.013s +1.270s 47 19 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m33.170s +1.427s 41 20 Amaury Cordeel Campos Racing 1m33.198s +1.455s 39 21 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m33.223s +1.480s 41 22 Jonny Edgar Carlin 1m33.313s +1.570s 35 23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m33.328s +1.585s 33 24 Ido Cohen Carlin 1m33.343s +1.600s 35 25 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m33.364s +1.621s 49 26 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m33.448s +1.705s 35 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m33.497s +1.754s 38 28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m33.933s +2.190s 35 29 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m34.048s +2.305s 50 30 Laszlo Toth Campos Racing 1m34.485s +2.742s 33

Il riassunto di giovedì: Martins segna il giro più veloce

Nel terzo turno di stamane, Martins ha dettato ancora legge con un’ottima sequenza di giri veloci. Il francese, ricordiamo essere campione in carica della Formula Renault Eurocup, ferma il cronometro sul tempo di 1’31”636, con Alexander Smolyar di ART Grand Prix al 2° posto con più di un decimo di secondo di ritardo. Doohan si conferma anche lui tra i migliori, 3°. L’ultima sessione non ha visto particolari riscontri cronometrici dato che le squadre si sono concentrate sui long-run e, a spuntarla, è stato quindi Callan Williams con Jenzer. Ayumu Iwasa è 2° con Hitech GP, seguito da Chovet al 3° posto.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Victor Martins MP Motorsport 1m31.636s 35 2 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m31.768s +0.132s 50 3 Jack Doohan Trident 1m31.803s +0.167s 24 4 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m31.806s +0.170s 34 5 Clement Novalak Trident 1m31.876s +0.240s 43 6 Matteo Nannini HWA Racelab 1m31.889s +0.253s 26 7 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m31.919s +0.283s 36 8 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m31.933s +0.297s 51 9 Dennis Hauger Prema 1m31.999s +0.363s 37 10 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m32.011s +0.375s 33 11 Jak Crawford Hitech GP 1m32.029s +0.393s 31 12 Caio Collet MP Motorsport 1m32.088s +0.452s 41 13 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m32.160s +0.524s 32 14 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m32.197s +0.561s 35 15 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m32.232s +0.596s 31 16 Jonny Edgar Carlin 1m32.309s +0.673s 33 17 Olli Caldwell Prema 1m32.331s +0.695s 35 18 Kaylen Frederick Carlin 1m32.354s +0.718s 30 19 David Schumacher Trident 1m32.396s +0.760s 38 20 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m32.411s +0.775s 35 21 Roman Stanek Hitech GP 1m32.442s +0.806s 41 22 Arthur Leclerc Prema 1m32.545s +0.909s 46 23 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m32.650s +1.014s 33 24 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m32.659s +1.023s 33 25 Amaury Cordeel Campos Racing 1m32.804s +1.168s 30 26 Ido Cohen Carlin 1m33.046s +1.410s 38 27 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m33.085s +1.449s 42 28 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m33.325s +1.689s 38 29 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m33.489s +1.853s 32 30 Laszlo Toth Campos Racing 1m33.621s +1.985s 40

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m32.518s 31 2 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m32.988s +0.470s 46 3 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m33.001s +0.483s 44 4 Roman Stanek Hitech GP 1m33.035s +0.517s 55 5 Caio Collet MP Motorsport 1m33.069s +0.551s 57 6 Matteo Nannini HWA Racelab 1m33.400s +0.882s 37 7 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m33.462s +0.944s 43 8 Kaylen Frederick Carlin 1m33.469s +0.951s 38 9 Jonny Edgar Carlin 1m33.855s +1.337s 38 10 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m33.895s +1.377s 28 11 Amaury Cordeel Campos Racing 1m33.920s +1.402s 42 12 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m33.999s +1.481s 39 13 Jak Crawford Hitech GP 1m34.028s +1.510s 57 14 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m34.254s +1.736s 42 15 Ido Cohen Carlin 1m34.486s +1.968s 39 16 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m34.762s +2.244s 44 17 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m35.628s +3.110s 55 18 Clement Novalak Trident 1m35.636s +3.118s 52 19 Olli Caldwell Prema 1m35.671s +3.153s 50 20 Victor Martins MP Motorsport 1m35.677s +3.159s 49 21 Dennis Hauger Prema 1m35.725s +3.207s 50 22 Jack Doohan Trident 1m35.839s +3.321s 54 23 Arthur Leclerc Prema 1m35.843s +3.325s 49 24 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m35.871s +3.353s 51 25 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m35.941s +3.423s 51 26 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m35.996s +3.478s 47 27 David Schumacher Trident 1m36.005s +3.487s 51 28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m36.579s +4.061s 50 29 Laszlo Toth Campos Racing 1m36.677s +4.159s 47 30 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m36.770s +4.252s 23

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited