Formula E | Anche NIO 333 conferma il futuro impegno con le Gen3

Si allunga ancora la lista dei costruttori che saranno impegnati con le nuove monoposto di Gen3 della Formula E. NIO 333 FE Team parteciperà anche alle prossime stagioni del campionato elettrico dopo aver anticipatamente dichiarato l’intento, affiancando così DS, Porsche, Mahindra e Nissan.

NIO abbraccia le nuove Gen3

NIO diventa l’ultimo produttore a impegnarsi nell’era Gen3 della Formula E, che avrà inizio a partire fra due stagioni (nel 2022-23). Il produttore cinese, di proprietà della Shanghai Lisheng Racing, ha introdotto di recente una innovativa powertrain personalizzata e il team è l’unica squadra cinese sulla griglia. Vincent Wang, CEO di NIO 333 FE Team, ha detto: «Abbiamo assistito all’evoluzione di Formula E fin dall’inizio del percorso che l’ha portata a diventare Campionato del Mondo FIA, e accogliamo con entusiasmo l’arrivo dell’era Gen3. Abbiamo partecipato a molte riunioni sulla tabella di marcia tecnica riguardo l’era Gen3 con la FIA e la Formula E sin da quando ci siamo uniti al Campionato come 333 Racing l’anno scorso. Siamo lieti di unirci al gruppo di costruttori che hanno aderito all’era Gen3 e ci aspettiamo di vedere ulteriori cambiamenti man mano che la Formula E si sviluppa. La Formula E è la migliore serie di corse elettriche per sviluppo sostenibile, all’avanguardia nell’innovazione tecnologica della mobilità elettrica – noi del NIO 333 Formula E Team siamo estremamente orgogliosi di continuare a farne parte».

Unico team cinese sulla griglia di partenza

Jamie Reagle, CEO della Formula E, ha aggiunto: «La conferma della partecipazione del 333 Racing Team all’era Gen3 è una notizia fantastica e un’ulteriore dimostrazione del ruolo centrale di Formula E come sport riconosciuto a livello globale, come terreno di prova per le nuove tecnologie e come piattaforma di marketing. Il team ha preso la decisione strategica di realizzare il proprio powertrain personalizzato ed essere padrone del proprio destino in gara. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con il NIO 333 Formula E Team per sviluppare la prossima era del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Come squadra a gestione e proprietà cinese, 333 Racing lavorerà per accelerare il passaggio alla mobilità elettrica in Cina e nel mondo».

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E