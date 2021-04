WTCR | Hyundai introduce la nuova Elantra N TCR, confermati i piloti 2021

Un nuovo bolide arriva nel WTCR: la Hyundai introdurrà la nuova Elantra N TCR per la stagione 2021, confermando il BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse con Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz e l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team con Luca Engstler e la novità Jean-Karl Vernay.

Andrea Adamo introduce la Hyundai Elantra N TCR

Andrà in pensione la vecchia i30 N TCR dopo tre anni di onorata carriera, con Hyundai ora concentrata sulla nuova Elantra N TCR. I campioni Tarquini e Michelisz (rispettivamente nelle stagioni 2018 e 2019) hanno sviluppato la vettura, assieme anche a Engstler e al nuovo arrivato Vernay da Romeo Ferraris. «Abbiamo fatto tutto il possibile per permettere ai nostri team clienti di competere per il titolo WTCR anche in questa stagione. Per diverse ragioni non siamo stati contenti dei risultati dello scorso anno, ma in passato queste squadre hanno avuto molto successo, quindi abbiamo cercato di costruire qualcosa su questo piuttosto che ripartire da zero. Abbiamo scelto i nostri quattro piloti del Customer Racing e le due squadre, facendogli prendere parte ad ogni fase dello sviluppo della Elantra N, così ognuno di loro è stato in grado di acquisire molta esperienza con la vettura, che possono immediatamente sfruttare quando inizierà la stagione. Ora, però, non possiamo stare fermi a guardare. Supportati dai nostri ingegneri del Customer Racing, ci sono altri test da svolgere prima della gara del Nürburgring, dove vogliamo avere il miglior inizio di stagione», ha detto Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport.

Till Wartenberg: “Promuoviamo ulteriormente il marchio N”

Till Wartenberg, Vice Presidente e Head of N Brand Management e Motorsport Sub-Division di Hyundai Motor Company: «La conferma dei primi team clienti di Hyundai Motorsport nel WTCR per il 2021 riconferma il nostro impegno nella serie. Avere le Hyundai N che competono sulla scena globale è sempre stato molto importante per la promozione della nostra gamma di serie ad alte prestazioni. Il successo dei nostri clienti nelle stagioni precedenti ha giocato un ruolo fondamentale nel cementare la reputazione del nome Hyundai N all’interno del motorsport e della comunità automobilistica ad alte prestazioni. L’introduzione della Hyundai Elantra N TCR sulla griglia offre la possibilità di promuovere ulteriormente il marchio N, che è in crescita, e speriamo di aggiungere altre vittorie lunga lista ottenuta dai clienti di Hyundai Motorsport».

Tarquini, Michelisz, Engstler e Vernay pronti alla carica

Tarquini e Michelisz sono pronti a rilanciarsi dopo l’opaca stagione 2020, complice anche le pesanti restrizioni imposte dal Mondiale sulla vettura coreana che hanno favorito, invece, i suoi diretti concorrenti. Dopo un’ottima stagione 2020, Engstler è fra i favoriti per la conquista del FIA Junior Driver Title, riservato al miglior Under-24 della serie che non ha esperienze nel WTCC/WTCR prima del 2019. Vernay arriva invece in Hyundai come campione del WTCR Trophy 2020, anno in cui ha chiuso quarto l’Alfa Romeo del Team Mulsanne. Il già campione 2017 della TCR International Series è impegnato anche nel Pure ETCR con la Hyundai Veloster N ETCR.

