IMSA | Watkins Glen 2021: anteprima e orari del weekend

Nuovo weekend, altro appuntamento per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il campionato nordamericano rimane a Watkins Glen per una gara sprint da 2 ore e 40 minuti, valida anche questa per tutte le classi.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Watkins Glen 2021: programma ed orari

Giovedì 1° lulgio

20.05 – Prove libere 1 (90 minuti)

23.40 – Qualifiche (15’/15′/15’/15’)

Sabato 3 luglio

00.10 – Gara (180 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Watkins Glen 2021: anteprima del weekend

Wayne Taylor Racing è attualmente in prima posizione con l’Acura DPi affidata a Filipe Albuquerque e a Ricky Taylor, che ha collezionato negli ultimi tre round due terzi posti e una vittoria. I due viaggiano con un bottino totale di 1733 punti, a +32 da Oliver Jarvis e Harry Tincknell: i piloti Mazda hanno vinto però settimana scorsa la 6 Ore del Glen e potrebbero essere di nuovo i favoriti anche nella gara di giovedì (sabato notte per noi italiani). Pipo Derani e Felipe Nasr sono ben lontani con la Cadillac DPi di Action Express Racing: 1576 punti per i due brasiliani.

In LMP2, Scott Huffaker-Mikkel Jensen-Ben Keating con PR1/Mathiasen Motorsports guidano con 702, due in più di Thomas Merrill-Tristan Nunez-Steven Thomas di WIN Autosport. In LMP3 è Gar Robinson a comandare in solitaria con 1090 punti guadagnati con Riley Motorsports.

Niente sfida tra Corvette e BMW in GTLM perché i tedeschi non partecipano alle tappe della Sprint Cup. Così, solo due Corvette e una Porsche (quella di WeatherTech Racing) lotteranno per il primato della classe. La GTD non concorrerà per la classifica combinata perché la tappa del Glen sarà valida solo per la Sprint Cup.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 – IMSA WeatherTech 240: entry list

Copyright foto: Jake Galstad / LAT Images