CIWRC | Rally San Martino 2021, tornano al successo Pedersoli e Tomasi

Ad una gara dalla fine della stagione del Campionato Italiano WRC, Luca Pedersoli ed Anna Tomasi tornano al successo vincendo in maniera dominante il 41esimo Rally San Martino di Castrozza e Primiero.

L’equipaggio a bordo della Citroen DS3 WRC trionfa per la terza volta di fila nelle ultime edizioni della gara all’ombra delle Dolomiti, primeggiando nella classifica dalla prima all’ultima prova speciale, in tutto sei per 94,13 km cronometrati. Dopo aver vinto il Rallye Elba che ha aperto il CIWRC 2021 e il successivo Salento, Pedersoli e Tomasi riportano una World Rally Car in cima ad una gara del campionato nazionale in teoria dedicato a queste vetture (in teoria, visto che nel precedente appuntamento del Friuli Venezia Giulia in competizione c’erano solo auto R5…), e si lasciano alle spalle i problemi e i ritiri patiti al Rally di Alba e al Marca Trevigiana.

Rossetti sul podio del Rally San Martino, disfatta per Fontana

Per l’equipaggio su Citroen anche tre vittorie in altrettante prove speciali, chiudendo a 11,1 secondi sui loro più diretti avversari, vale a dire Luca Rossetti e Manuel Fenoli. L’equipaggio sulla Hyundai i20 R5 arriva all’inizio dell’ultimo giro ad un distacco minimo di 4 secondi, con Pedersoli che nelle ultime due prove speciali allunga un po’ di più il proprio vantaggio anche approfittando delle difficoltà tecniche dell’avversario, alle prese con un grattacapo con la valvola pop-off della sua i20 R5 e al freno a mano: ma nelle prime due prove speciali a contendere maggiormente la vetta c’era anche Corrado Fontana, con Giovanni Agnese sulla i20 WRC. Tuttavia, dalla PS3 inizia il lento declino di questi ultimi, che prima perdono in classifica il secondo posto dietro a Pedersoli per soli due decimi di secondo da Rossetti, e dalla PS4 l’emorragia prosegue con un minuto e nove secondi lasciati per strada nella prova a causa di una foratura. Fontana chiuderà quindi settimo assoluto ad un minuto e mezzo dalla vetta, salutando le ultime speranze di poter difendere il titolo conquistato nel 2020 all’ultimo round stagionale del Trofeo ACI Como, previsto il 22-23 ottobre.

Carella terzo e sempre leader del CIWRC

Tornando al podio del San Martino, dietro a Rossetti si piazza Andrea Carella, con Elia De Guio sulla Skoda Fabia Rally2 Evo a 49,4 secondi dal successo: risultato su cui pesa una scelta non ottimale in termini di gomme con due da bagnato caricate di scorta, cozzando con un clima più asciutto e rappresentando un peso per la vettura nel primi giri del Rally San Martino. Il declino di Fontana ha comunque spalancato le porte a Carella, che resta ancora leader del CIWRC 2021 con 66,5 punti, solo 2,75 in più rispetto ad un Pedersoli in rimonta e 5,75 su Rossetti: questi tre si giocheranno le ultime carte per il titolo nell’ultimo appuntamento a Como, che avrà un coefficiente maggiorato a 1,75 e che potrebbe quindi anche sovvertire l’attuale podio del CIWRC.

La top ten del San Martino e i primi verdetti di categoria

Il resto della top ten vede al quarto posto Matteo Daprà su Citroen DS3 WRC, a un minuto ed otto secondi di ritardo, seguito da Alessandro Gino (Fabia Rally2 Evo) a 3,3 secondi dal rivale, e che vince l’appuntamento valido per il LogisticaUno Michelin Rally Cup. Sesto Giuseppe Testa, altra Skoda Evo, a un minuto e diciannove da Pedersoli, settimo abbiamo detto Fontana, ottavo a soli due soli decimi da quest’ultimo Roberto Vescovi, all’esordio assieme a Giancarla Guzzi sulla Fabia R5, ed infine nono Claudio Arzà (Skoda Evo) ad un minuto e trentotto e decimo Antonio Rusce, ennesima vettura ceca, ad un minuto e quarantasei secondi. Infine, Sara Micheletti conquista la Coppa ACI Sport Femminile nel CIWRC, mentre Marco Oldani su Renault Clio R3 vince la Coppa nazionale nella classe.

Rally San Martino di Castrozza 2021, classifica finale

1. Pedersoli-Tomasi (CITROEN DS3 WRC) in 58’25.6;

2. Rossetti-Fenoli (HYUNDAI i20 R5) a 11.1;

3. Carella-De Guio (SKODA FABIA EVO) a 49.4;

4. Dapra’-Andrian (CITROEN DS3 WRC) a 1’08.4;

5. Gino-Michi (SKODA FABIA R5 EVO) a 1’11.7;

6. Testa-Inglesi (SKODA FABIA R5 EVO 2) a 1’19.4;

7. Fontana-Agnese (HYUNDAI NEW i20 WRC) a 1’33.8;

8. Vescovi-Guzzi (SKODA FABIA R5) a 1’34.0;

9. Arza’-Castiglioni (SKODA FABIA R5) a 1’38.1;

10. Rusce-Paganoni (SKODA FABIA R5 EVO2) a 1’46.9.

