CIWRC | Rally della Marca 2021, Signor e Bernardi vittoriosi sul filo di lana

Al quarto appuntamento del Campionato Italiano WRC non sono mancati i colpi di scena, con una gara che pareva avesse un esito scontato per poi cambiare totalmente le carte in tavola e proporre un finale incerto sino all’ultimo. Parliamo del 37esimo Rally della Marca, in quel degli asfalti della zona di Conegliano, dove ha trionfato a sorpresa la gloria locale Marco Signor assieme a Patrick Bernardi.

Pedersoli, Fontana e poi Signor: la lotta per la vittoria

L’equipaggio a bordo della Volkswagen Polo GTI R5 del team Step Five supera proprio nell’ultima prova speciale (sette in tutto per 75,56 km) i rivali Corrado Fontana e Nicola Arena, coppia sulla Hyundai i20 WRC che a sua volta aveva ereditato il comando dalla gara dai vincitori uscenti del Marca e dei primi due appuntamenti stagionali del CIWRC 2021, vale a dire Luca Pedersoli ed Anna Tomasi. Il duo sulla Citroen DS3 WRC infatti parte subito al meglio, conquistando il miglior tempo nella prima prova speciale del Monte Cesen, disputata venerdì 9 luglio, seguiti a 2,8 secondi di ritardo proprio da Fontana e Arena e a 8,5 secondi da Signor e Bernardi.

Il giorno dopo, questo sabato, succede l’imponderabile: la PS2 di Monte Tomba mette una pietra tombale (perdonateci l’orrendo calembour) sulle ambizioni di Pedersoli e Tomasi, per colpa della rottura dell’idroguida della loro DS3 WRC. Secondo ritiro di fila per l’equipaggio campione del CIWRC 2019 dopo la precedente disfatta del Rally di Alba, e una situazione che nel Marca vede così la vetta appannaggio di Fontana ed Arena, che dopo aver distanziato per due PS Signor si ritrovano con quest’ultimo molto vicino dopo la quarta prova speciale, a poco più di due secondi di distanza. Ma nell’ultimo giro delle tre PS conclusive, che ripetono quelle già viste in giornata, la coppia su i20 WRC allunga di nuovo il passo e si porta a 10,8 secondi di vantaggio dai diretti inseguitori dopo la penultima prova. Tuttavia il lariano quella decina di secondi la perde nella PS decisiva, la settima, lasciando per strada per via di un improvvido deficit di potenza 12,1 secondi: tanto basta a Signor e Bernardi non solo per azzerare il loro gap, ma per portarsi in testa avanzando anche 1,3 secondi da infliggere a Fontana ed Arena, che perdono la possibilità di ottenere il loro primo successo in questo 2021 (dopo il secondo posto ad Alba), concludendo il loro Rally della Marca secondi. Signor, che in questa stagione fuori dal CIWRC ha vinto al recentissimo Rally Bellunese e alla Ronde del Canavese, conquista il suo primo successo nel Tricolore WRC dall’affermazione al San Martino di Castrozza del 2017.

Rally della Marca 2021, la top ten finale

Terzo posto al Rally della Marca 2021 – e primo nella validità della Coppa Rally di Terza Zona – per Rudy Andriolo e Manuel Menegon su Skoda Fabia Rally2 Evo, ed anche qui si è ripetuto il colpo di scena finale che abbiamo visto nelle zone alte, ma che ha riguardo in questo caso l’ultimo gradino del podio che sembrava potesse andare a Giuseppe Testa e Diego D’Herin, anche loro su Skoda Evo. Questi ultimi hanno conservato il terzo posto dalla PS2 sino quasi alla fine, per poi cederlo – a causa di un danno al cerchio della loro auto – nella PS7 ad Andriolo che li stacca di 8,7 secondi, portandosi a 26,6 secondi dalla vetta del rally.

Quinto posto per Alberto Battistolli e Simone Scattolin, a quattro secondi e mezzo dalla medaglia di legno, mentre al sesto troviamo Ilario Biondoni e Sofia D’Ambrosio: entrambi gli equipaggi condividono il fatto di correre su Fabia Rally2 Evo. Sulla versione precedente, la R5, gareggiava invece Paolo Benvenuti, settimo, così come Federico Bottoni, ottavo, separati da soli 2,4 secondi. Una vettura World Rally Car fa di nuovo capolino (e meno male che la serie si chiama CIWRC: le R5/Rally2 la fanno da padrone…) al nono posto, con Matteo Daprà a bordo della Citroen DS3, ed infine la top ten si chiude con Leonardo Cesaro, sulla settima Skoda (in questo caso Fabia R5) piazzatasi nei primi dieci posti del Rally della Marca.

Tra le vetture Rally4 svetta Bostjan Avbelj con la Renault Clio, mentre Davide Nicelli vince tra le R1 con un’altra Clio, ovviamente della classe, e si porta a casa un altro successo nel Clio Trophy Italia.

Infine, da notare che il ritiro di Pedersoli e Tomasi non cambia comunque nulla nelle prime posizioni della classifica del CIWRC 2021, visto che l’attuale leader – Andrea Carella – e il terzo alle spalle del campione 2019 – Luca Rossetti – erano assenti al Marca. La situazione, insomma, al momento è cristallizzata a come era dopo il Rally di Alba: avanza giusto Fontana che si porta al quarto posto.

Rally della Marca 2021, classifica finale

1. Signor-Bernardi (Volkswagen Polo GTI) in 1:01’25.0;

2. Fontana-Arena (Hyundai New i20 WRC) a 1.3;

3. Andriolo-Menegon (Skoda Fabia R5 evo 2) a 26.6;

4. Testa-D’Herin (Skoda Fabia R5 evo 2) a 35.3;

5. Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia R5) a 39.8;

6. Bondioni-D’ambrosio (Skoda Fabia R5) a 53.6;

7. Benvenuti-Mosele (Skoda Fabia R5) a 1’04.5;

8. Bottoni-Peruzzi (Skoda Fabia R5) a 1’06.9;

9. Dapra’-Andrian (Citroen DS3 WRC) a 1’18.9;

10. Cesaro-Gaio (Skoda Fabia R5) a 2’26.4.

CIWRC 2021, classifica aggiornata

1. Carella 46pt;

2. Pedersoli 45pt;

3. Rossetti 33,75pt;

4. C.Fontana 27pt;

5. Testa 25,5pt;

6. Gino 22,5pt.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport