CIR | Cambio di navigatore per Craig Breen alla Targa Florio

Tra i partecipanti alla 105esima Targa Florio ci sarà anche una nutrita pattuglia Hyundai Motorsport, che per la terza volta di fila nel Campionato Italiano Rally Sparco 2021 schiererà una rappresentanza dei suoi equipaggi, anche su i20 Coupé WRC. Tra di loro, ma su i20 R5, ci sarà anche Craig Breen, iscritto assieme ad Oliver Solberg nel CIR Sparco e il cui ritorno in Sicilia assume un significato molto profondo.

Paul Nagle bloccato in Irlanda

Tuttavia per l’irlandese c’è stato un piccolo contrattempo a pochi giorni dalla gara: il suo copilota storico Paul Nagle non si è potuto imbarcare alla volta dell’Italia, per via delle restrizioni anti Covid dell’Irlanda. Restrizioni che Breen ha definito «alquanto bizzarre, ad essere onesto»: chi arriva dall’estero nel Paese d’origine di Nagle deve osservare un periodo di quarantena di quattordici giorni in una struttura tra quelle indicate, i “quarantine hotels”: il decimo giorno però bisogna fare un tampone, e se questo è negativo si può proseguire l’isolamento a casa propria.

Louka al fianco di Breen alla Targa Florio

Un po’ bizantina la cosa, motivo per cui Breen dovrà rinunciare al suo consueto navigatore, nonostante si sia cercato di trovare un modo per risolvere l’impiccio. Ecco quindi il piano B: il pilota correrà la Targa Florio con Louis Louka, belga già al fianco del connazionale Guillaume de Mevius e del lussemburghese Grégoire Munster, e che parteciperà per la prima volta alla cursa sicula, oltre a tornare su una vettura rally cinque mesi dopo l’ultima volta. «Sono felice di avere a portata di mano Louis Louka per poter disputare la gara assieme», ha commentato Breen. «Mi ha aiutato dietro le quinte negli eventi del WRC, e sono certo che farà un gran bel lavoro alla Targa Florio!».

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport