CIR | Targa Florio 2021, aggiornamento sugli orari di gara

Venerdì 7 e sabato 8 maggio si terrà la 105esima edizione della Targa Florio, valida in primis come terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, più le validità del CIR AutoStoriche e della Coppa Rally di Ottava Zona. Al via 195 concorrenti tra le varie competizioni collegate, e di cui parleremo nel dettaglio in questi giorni: proprio questo numero altissimo, in linea con l’ottima risposta da parte dei partecipanti ai precedenti appuntamenti del CIR Sparco, ha spinto gli organizzatori a mettere mano al programma di gara.

I cambiamenti di orario della Targa Florio 2021

L’Automobile Club Palermo ha mantenuto le 10 prove speciali per 92 km cronometrati, ma visto l’afflusso di iscritti e considerando il fatto che siamo in tempi di pandemia e di porte chiuse, ha dovuto limare qualcosa a livello logistico e di orari. Gli accreditamenti, ad esempio, «saranno possibili soltanto mercoledì 5 maggio dalle 15 alle 22 secondo gli orari indicati nella Circolare Informativa e giovedì 6 maggio dalle 8:00 alle 12:30 su prenotazione», recita il comunicato degli organizzatori.

Inoltre lo shakedown si allunga di un’ora, la Power Stage che venerdì aprirà la gara anticipa di qualche minuto mentre la competizione riservata alle World Rally Car partirà alle 15:20 dello stesso giorno. Sabato 8 la giornata partirà non più alle 07:15, ma tre quarti d’ora prima, con il primo giro delle tre prove speciali Tribune, Targa e Scillato-Polizzi anticipato, per spostare un po’ in avanti gli orari del secondo e terzo giro (esclusa la Tribune, che invece partirà prima). In pratica si cerca di diluire di più la giornata di sabato, che si sarebbe dovuta inizialmente chiudere alle 19:30 con la cerimonia di premiazione finale al Belvedere Principe di Piemonte di Termini Imerese: con l’aggiornamento, l’orario è slittato alle 20:45 per le vetture del CIR Sparco, mentre quelle della Coppa Rally di Zona avranno come ora prevista le 17:00.

Targa Florio 2021: orari aggiornati

-Venerdì 7 Maggio

08:00 – 13:30 – Shakedown (Campofelice di Roccella) 2,95 km

16:20 – SS 1 Sclafani Bagni [Power Stage] 2,00 km

18:00 -Service A (Termini Imerese – Targa Florio Village)

-Sabato 8 Maggio

06:30 – Service B (Termini Imerese – Targa Florio Village)5

07:12 – SS 2 Tribune 1, 6,15 km

07:38 – SS 3 Targa 1, 10,15 km

08:09 – SS 4 Scillato – Polizzi 1, 13,70 km

09:44 – Service C (Termini Imerese – Targa Florio Village)

12:41 – SS 5 Tribune 2, 6,15 km

13:07 – SS 6 Targa 2, 10,15 km

13:38– SS 7 Scillato – Polizzi 2, 13,70 km

15:13 – Service D (Termini Imerese – Targa Florio Village)

15:38 – SS 8 Tribune 3, 6,15 km

18:36 – SS 9 Targa 3, 10,15 km

19:07 – SS 10 Scillato – Polizzi 3, 13,70 km

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport