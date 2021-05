CIR Sparco 2021, aggiornata ed ulteriormente dettagliata la lista iscritti

Lo scorso gennaio ACI Sport aveva divulgato la lista dei piloti prioritari per i campionati rally nazionali, inclusi coloro che sono lizza per il CIR Sparco. Qualche mese dopo la lista di tutti gli iscritti in generale sul fronte del Tricolore Assoluto è stata ulteriormente aggiornata, con il dettaglio della categoria in gara per ogni singolo partecipante.

Marchioro e Trevisani nel CIR Due Ruote Motrici

Spiccano ovviamente gli arrivi di Craig Breen ed Oliver Solberg, ufficializzati in una precedente versione della lista e già impegnati con Hyundai Motorsport nel WRC, e che si divideranno in questa stagione con l’impegno nel Tricolore (l’irlandese ha anche vinto al Sanremo, pur con qualche pasticcio nella determinazione del primo posto finale). Già presente nell’elenco dei prioritari di gennaio, Nicolò Marchioro sino ad ora non ha preso parte agli appuntamenti del CIR 2021 (quest’anno al momento ha partecipato al Rally Terra Valle del Tevere, da lui vinto, e al Val d’Orcia), ma presto lo vedremo in gara nelle Due Ruote Motrici, come specifica questo secondo elenco: nel 2RM, altra novità che traspare dalla lista, correrà anche Jacopo Trevisani, che ha preso parte in questo 2021 agli stessi eventi di Marchioro.

CIR Sparco 2021, i piloti iscritti

ALBERTINI STEFANO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

ANDOLFI FABIO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

ANDOLFI FABRIZIO JUNIOR (CIRA)

BACCEGA STEFANO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

BASSO GIANDOMENICO (CIR ASSOLUTO)

BONDIONI ILARIO (CIR 2 RM)

BOTTARELLI LUCA (CIR ASSOLUTO/CIRA)

BREEN CRAIG (CIR ASSOLUTO)

CAMPANARO DANIELE (CIR 2 RM)

CASELLA ALESSANDRO (CIR JUNIOR)

CAZZARO NICOLA (CIR 2 RM)

CIUFFI TOMMASO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

COGNI GIORGIO (CIR JUNIOR)

CRUGNOLA ANDREA (CIR ASSOLUTO)

DAPRA’ ROBERTO (CIR 2RM/CIR JUNIOR)

DE NUZZO GUGLIELMO (CIR JUNIOR)

DE TOMMASO DAMIANO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

FARINA FABIO (CIR 2 RM)

GUGLIELMINI GIACOMO (CIR 2 RM)

LOVATI FRANCESCO (CIR 2RM/CIR JUNIOR)

LUCCHESI CHRISTOPHER (CIR 2 RM)

MARCHIORO NICOLO’ (CIR 2 RM)

MAZZOCCHI ANDREA (CIR ASSOLUTO/CIRA)

MICHELINI RUDY (CIR ASSOLUTO/CIRA)

NUCITA ANDREA (CIR 2 RM)

PAIRE IVAN (CIR 2 RM)

PAPERINI THOMAS (CIRA)

PEDERZANI RICCARDO (CIR JUNIOR)

PEROSINO PATRIZIA (CIRA)

PICCARDO ANDREA (CIR JUNIOR)

POLLARA MARCO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

PORLIOD MARCEL (CIR JUNIOR)

PORTA DAVIDE (CIR JUNIOR)

PROFETA ALESSIO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

RAZZINI MARCELLO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

ROSSO EMANUELE (CIR JUNIOR)

RUSCE ANTONIO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

SANTINI FEDERICO (CIR 2 RM)

SCATTOLON GIACOMO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

SIGNOR MARCO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

SOLBERG OLIVER

STRAFFI MIRCO (CIR 2 RM)

SULPIZIO LIBERATO (CIR ASSOLUTO/CIRA)

TREVISANI JACOPO (CIR 2 RM)

VITA MATTIA (CIR 2RM/CIR JUNIOR)

ZORZI ALESSANDRO (CIR 2 RM)

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport