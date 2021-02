Primo nome da urlo per l’European Le Mans Series, nel giorno dell’annuncio dell’entry list ufficiale per la stagione 2021. Robert Kubica, ex Formula 1 con Williams due anni fa, correrà per il Team WRT su una Oreca 07 Gibson, approdando in pianta stabile nei prototipi LMP2.

Kubica debutta nell’European Le Mans Series

Kubica ha deciso: dopo la parentesi nel DTM – dove, tra l’altro, ha raccolto un podio con la BMW del Team ART –, il polacco concentrerà tutti i propri sforzi sulle LMP2. Dopo il debutto alla recente 24 Ore di Daytona dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con High Class Racing, Kubica è stato assoldato dal Team WRT per l’ELMS del 2021. La squadra belga è ben nota agli appassionati per i tanti successi raccolti nel panorama GT, incluse la 24 Ore di Spa, la 24 Ore del Nürburgring e la 12 Ore di Bathurst. Nel 2019, il Team WRT era anche entrato nel DTM, abbandonando con l’uscita di Audi dopo il 2020: così, si è aperta l’opportunità e l’interessamento verso le LMP2, con l’annuncio dell’iscrizione del FIA World Endurance Championship prima e, ora, dell’ELMS.

Team WRT ritorna nell’europeo in pianta stabile

«Sono felice di entrare a far parte del Team WRT per quello che si tratta di un nuovo capitolo della mia carriera e una nuova sfida anche per la squadra» ha detto Kubica. «Scopriremo insieme tante cose nuove, in una serie con una griglia forte e competitiva, fatta di piloti di talento. Sarà la mia prima stagione completa nell’endurance, dove condividerò la macchina con altri compagni di squadra. L’intero progetto è motivante». Parlando del Team WRT, che ha già corso nell’ELMS a Spa-Francorchamps nel 2016, allestendo una Ligier JS P2 Judd LMP2 per Laurens Vanthoor, Dries Vanthoor e Will Stevens.

