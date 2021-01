IMSA | I team clienti Porsche pronti all’assalto della 24 Ore di Daytona

Per la prima volta Porsche si presenta sullo schieramento della 24 Ore di Daytona senza un team ufficiale. La Casa di Stoccarda avrà però modo di farsi vedere grazie ai propri team clienti, che tenteranno l’assalto nel primo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in entrambe le classi GT.

WeatherTech Racing unica presenza in GTLM

Dopo le buone performance nella gara di qualifica di domenica, Porsche si aspetta di fare bene anche questo weekend, con la partenza della 24 Ore di Daytona fissata per oggi alle ore 21.40 italiane. «Dopo le sessioni di prove e la gara di qualifica, abbiamo fatto dei considerabili progressi con la Porsche 911 RSR allestita da WeatherTech Racing» ha detto Steffen Höllwarth, Direttore Operativo del programma GTLM. «Sebbene abbiamo ottenuto questi risultati, abbiamo ancora del lavoro da fare prima della gara. Mi sento davvero ottimista per questo inizio di stagione». WeatherTech Racing è supportata da Proton Competition per la stagione 2021 e sarà l’unico team che porterà in pista una Porsche nella classe GTLM. Al volante ci sono gli ufficiali Gianmaria Bruni, Kevin Estre e Richard Lietz, più Cooper MacNeil proprietario della squadra.

Quattro Porsche per la classe GTD

«Durante le prove delle nostre quattro 911 GT3 R, abbiamo notato di essere molto forti sia sull’asciutto che sul bagnato. Questo dà ai nostri team e ai nostri piloti una vera spinta mentre ci avviciniamo alla 24 Ore» ha dichiarato Sebastian Golz, Project Manager della Porsche 911 GT3 R. Pfaff Motorsport, TGM, Hardpoint EBM e Wright Motorsports hanno ricoperto assieme una distanza totale di 3.472 km durante la Roar Before the 24: numeri che fanno ben sperare per la gara.

