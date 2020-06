WEC | Sospesa la vendita di nuovi biglietti per la 24 Ore di Le Mans, accesso limitato

L’Automobile Club de l’Ouest ha sospeso la vendita dei biglietti per la 24 Ore di Le Mans. La maratona francese, in programma quest’anno dal 19 al 20 settembre invece della solita data di giugno per via del Coronavirus, darà accesso solo agli attuali possessori di un ingresso e agli addetti ai lavori.

Sospesa la vendita dei biglietti per la 24 Ore di Le Mans

La 24 Ore di Le Mans raduna ogni anno un numero enorme di appassionati: solamente nell’edizione dello scorso anno si sono contati circa 252.000 persone sul Circuit de la Sarthe e ciò sottolinea l’importanza e la bellezza di questa gara. Purtroppo, per via delle restrizioni in Francia dovute al COVID-19 che limitano i grandi eventi a ospitare solo 5.000 persone, hanno costretto ACO a sospendere la vendita dei biglietti, oltre ad annunciare che l’accesso sarà consentito a chi ha già acquistato il ticket e ai soli addetti ai lavori, giornalisti probabilmente esclusi. «Alla 24 Ore di Le Mans di quest’anno la solidarietà e la responsabilità saranno più che semplici parole» ha ribadito Pierre Fillon, presidente di ACO. «Questi principi costituiscono la base di un evento che celebrerà la fratellanza e la solidarietà. Renderemmo omaggio agli eroi di questa crisi acclamando l’impegno dei membri del nostro club, dei volontari, dei team, dei partner, delle istituzioni, dei media e dei fan – senza i quali questa gara non potrebbe avere luogo e che hanno reso già memorabile l’occasione».

“I fan capiranno la nostra decisione”

«Siamo sempre stati all’avanguardia nell’innovazione tecnologica per migliorare la sicurezza e la mobilità sostenibile. La responsabilità è uno dei nostri principi fondamentali, siamo sicuri che i nostri fedeli spettatori capiranno la nostra posizione e sosterranno la nostra decisione» ha concluso Fillon.

Copyright: Joao Filipe / AdrenalMedia.com