IGTC | Cancellata ufficialmente la 10 Ore di Suzuka, si cerca un’altra tappa asiatica

Come avevamo anticipato a inizio mese, purtroppo non avrà luogo la 10 Ore di Suzuka. Quello che doveva essere il secondo appuntamento stagionale dell’Intercontinental GT Challenge è ufficialmente saltato e ora si cerca una nuova tappa asiatica.

Suzuka alza bandiera bianca

La gara endurance giapponese era in programma dal 21 al 23 agosto, ma ancora a inizio maggio Stephane Ratel, boss di SRO Motorsports Group, aveva esposto le difficoltà a cui andava incontro, oltre al fatto che fosse impossibile trovare date alternative. Stamane la notizia ufficiale: Mobilityland Corporation, i gestori di Suzuka, hanno deciso di cancellare l’evento per le misure preventive attuate dal Giappone che dovrebbero rimanere in vigore tutta l’estate, mentre in autunno è stato impossibile trovare uno slot libero. «Abbiamo deciso di annullare la 10 Ore di Suzuka per via della natura di questo evento, con molti team partecipanti che provengono dall’Europa e dal resto del mondo» ha detto Karou Tanaka, President Representative Director di Mobilityland Corporation. «Anche la sfilata sulle strade pubbliche, che si è tenuta per la prima volta nella città di Suzuka lo scorso anno come uno storico primo passo, è ovviamente annullata. Vogliamo esprimere il nostro rimpianto a tutti i fan che non vedevano l’ora di partecipare e tutte le persone coinvolte in questo evento, a cu chiediamo comprensione riguardo a questa inevitabile cancellazione».

Come cambia il calendario

La ripresa dell’IGTC è quindi affidata alla 8 Ore di Indianapolis, prevista per il 2-4 ottobre al fianco della IndyCar Series e al GT World Challenge America. Rimane in calendario un asterisco per la tappa asiatica e si vocifera di una possibile gara al Fuji o ad Autopolis.

