IGTC | Ultimatum per la 10 Ore di Suzuka: a inizio giugno si decide il suo futuro

SRO Motorsports Group ha fissato una scadenza agli inizi di giugno per stabilire se la 10 Ore di Suzuka avrà luogo oppure meno. L’appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge, in programma dal 21 al 23 agosto, è attualmente il prossimo evento del calendario.

Suzuka a rischio, ultimatum a inizio giugno

Inizialmente si è ipotizzato di posticipare o di annullare la tappa giapponese, promossa dagli organizzatori del Super GT. Se SRO ha annullato la gara del GT World Challenge Asia a Suzuka a causa della mancanza di date alternative, sono ancora appuntati con un asterisco quelle di Autopolis e del Fuji a luglio; ciò influirebbe comunque nella 10 Ore, dato che sono coinvolti solitamente alcuni partecipanti della serie asiatica, pronti a dare la priorità a queste due tappe se verranno posticipate. Stephane Ratel, boss di SRO, ha definito giugno come ultimatum per ogni decisione. «I container devono partire all’inizio di giugno. Se, a quella data, non fosse possibile, faremo qualcos’altro» ha detto a Endurance-Info. «Stiamo studiando la nuova data di Kyalami e sostituire Suzuka è un’opzione se non possiamo fare diversamente».

Non si andrà oltre la fine di quest’anno per la stagione attuale

Ratel ha sottolineato che non ha l’intenzione di estendere i campionati al 2021 per completare la stagione 2020: «Un calendario di oltre un anno e mezzo è qualcosa da non considerare. Non sono un fan delle stagioni di due anni, le GT risalgono alle origini del motorsport e devono mantenere un format tradizionale. Anche i campionati in America del Sud sono nello stile europeo». Inoltre, Ratel è tentato dalla possibilità di correre a Spa-Francorchamps sulla durata di 25 ore a causa del cambio dell’ora legale. «Ci penseremo» ha detto.