WRC | Rally Estonia 2021, anteprima ed orari italiani

Con il Rally Estonia incomincia la seconda metà della stagione del WRC 2021, che si avvia così ai sei appuntamenti conclusivi che definiranno i vincitori tra i piloti e i costruttori di questa annata. Proseguiamo con le gare su sterrato, con il quarto round su terra di fila, con un evento che dopo l’edizione un po’ ridotta della scorsa stagione a causa della pandemia si presenterà nel pieno delle sue potenzialità.

Cenni storici sul Rally Estonia

Già, perché parliamo di un appuntamento che ha debuttato nel Mondiale nel 2020, inserito in corsa per mettere una pezza alla raffica di cancellazioni di altre gara a causa del Covid. Diventato il 33esimo Paese ad entrare nella famiglia del WRC, l’Estonia inizia però ad ospitare un proprio rally nel 2010 come evento nazionale, per poi essere inserito nell’ERC europeo dal 2014 al 2016. Poi le ambizioni crebbero assieme alla popolarità tra pubblico ed addetti ai lavori, grazie anche al fatto che i team ufficiali sfruttavano questa gara come preparazione per il Rally di Finlandia, vista la propizia posizione in calendario in prossimità della manifestazione baltica e per le caratteristiche simili tra i due appuntamenti, entrambe con sterrati molto veloci.

Nel 2019 il Rally Estonia conquistò così l’ambito riconoscimento di evento promozionale per il WRC, anticamera di un potenziale ingresso nel Mondiale. Ma nel 2020 la storia di questo evento ha rischiato di chiudersi, e nella migliore delle ipotesi di essere stravolta: un contrasto tra l’Eesti Autospordi Liit, la Federazione motorsportiva nazionale, e gli organizzatori capitanati dell’ex pilota Urmo Aava, con i primi a reclamare ai secondi dei contributi economici molto elevati, determinò la cancellazione del rally. Ma la stessa Federazione, poco dopo l’annuncio dell’annullamento, si mise al lavoro per creare il proprio Rally Estonia, con il supporto di uno sponsor come DirtFish e la base fissata ad Otepää.

La pandemia però ha rimesso di nuovo tutto in gioco, avvicinando i due contendenti finiti un tempo ai ferri corti, spinti da un momento così complicato a remare tutti nella stessa direzione. Il progetto brandizzato DirtFish fu accantonato, e il nuovo clima disteso tra Federazione ed organizzatori creò i presupposti affinché il Governo estone decidesse di dare un lauto contributo alla causa, ovvero 2,5 milioni di euro per portare il WRC nei loro sterrati. I pianeti si riallinearono e il Rally Estonia tornò in pompa magna, riaprendo a settembre 2020 la stagione del WRC interrotta dalla pandemia, ed ottenendo un buon successo. Per la cronaca, vinse la gloria locale Ott Tanak, che come è logico intuire domina l’albo d’oro con quattro successi su dieci edizioni, tre dei quali ottenuti di fila negli ultimi anni.

Rally Estonia, le caratteristiche

Se nel 2020 l’evento dovette necessariamente adattarsi ad un format che per volere della FIA e nel rispetto dei protocolli sanitari doveva essere molto concentrato (17 prove speciali per 232,64 km cronometrati), quest’anno gli organizzatori hanno potuto sbizzarrirsi proponendo ben 24 prove speciali per 319,38 km di gara: nessun appuntamento in questo 2021 aveva sino ad ora raggiunto tali cifre.

Non cambieranno le caratteristiche di un evento che, come abbiamo detto, condivide con la Finlandia sterrati veloci (altra caratteristica che gli equipaggi ritrovano quest’anno per la prima volta), salti, dossi (Elfyn Evans nel 2019 a momenti ci rimetteva la schiena) e la necessità di avere una maggiore dotazione delle Pirelli Scorpion soft rispetto a quanto abbiamo visto nei round su terra precedenti.

Il percorso e gli orari italiani del Rally Estonia 2021

Il Rally Estonia 2021 avrà anche questa volta il proprio quartier generale nella città di Tartu, con il parco assistenza (aperto al pubblico) di stanza al Museo Nazionale Estone nei pressi della base aerea a 4 km dal centro cittadino. Giovedì 15 luglio si comincia di prima mattina con lo shakedown di Abissaare, già visto lo scorso anno, mentre in tarda serata la cerimonia di partenza nella zona di Raadi a cui seguirà la prima prova speciale, la Tartu non troppo lontana dal parco assistenza, e in versione più lunga rispetto allo scorso anno (2 km anziché 1,28).

Venerdì 16 luglio si entra nel vivo, con quattro prove speciali da ripetere successivamente in blocco nel pomeriggio basate nella zona di Otepää, nel sud del Paese. Le PS saranno quelle di Arula, Otepää, Kanepi e Kambja già viste lo scorso anno, ma con qualche accorgimento e modifica (la Kanepi sarà da percorrere in senso inverso). Sabato 17 sarà un’autentica novità nel programma del Rally Estonia, con un gruppo di quattro PS – anch’essa da riaffrontare nel pomeriggio – praticamente mai disputate prima dagli equipaggi. Sarà la giornata più lunga in termini di chilometraggio di gara, su cui spicca la Peipsääre da 23,56 km, seguita dalla nuovissima Mustvee (che condivide con quella che la precede l’escursione nell’inedito nord di Tartu per il rally), Raanitsa e Vastsemõisa. Questa tappa poi si chiuderà con una prova extra, la Tartu 2. Infine domenica le ultime sei speciali, le Neeruti, Elva, e Tartu vald da ripetere una seconda volta, con l’ultima valida come Power Stage.

-Giovedì 15 Luglio

08:01 – Shakedown (Abissaare), 6,23 km

19:00 – Partenza (Raadi)

19:38 – SSS 1 Tartu 1, 2,00 km

-Venerdì 16 Luglio

07:07 – Service A (Raadi)

08:40 – SS 2 Arula 1, 12,66 km

09:28 – SS 3 Otepää 1, 18,25 km

10:16 – SS 4 Kanepi 1, 16,51 km

11:08 – SS 5 Kambja 1, 17,85 km

12:48 – Service B (Raadi)

14:34 – SS 6 Arula 2, 12,66 km

15:22 – SS 7 Otepää 2, 18,25 km

16:10 – SS 8 Kanepi 2, 16,51 km

17:08 – SS 9 Kambja 2, 17,85 km

18:18 – Service C (Raadi)

-Sabato 17 Luglio

06:08 – Service D (Raadi)

07:06 – SS 10 Peipsiääre 1, 23,56 km

08:08 – SS 11 Mustvee 1, 12,39 km

09:36 – SS 12 Raanitsa 1, 22,76 km

10:39 – SS 13 Vastsemõisa 1, 6,72 km

12:48 – Service E (Raadi)

14:06 – SS 14 Peipsiääre 2, 23,56 km

15:08 – SS 15 Mustvee 2, 12,39 km

16:34 – SS 16 Raanitsa 2, 22,76 km

17:37 – SS 17 Vastsemõisa 2, 6,72 km

19:08 – SSS 18 Tartu 2, 2,00 km

19:30 – Service F (Raadi)

-Domenica 18 Luglio

04:58 – Service G (Raadi)

06:21 – SS 19 Neeruti 1, 7,80 km

07:09 – SS 20 Elva 1, 11,72 km

08:08 – SS 21 Tartu vald 1, 7,47 km

10:41 – SS 22 Neeruti 2, 7,80 km

11:29 – SS 23 Elva 2, 11,72 km

13:18 – SS 24 Tartu vald 2 [Power Stage], 7,47 km

14:21 – Cerimonia del podio (Raadi)

Rally Estonia 2021, la start list

Qui la lista iscritti del Rally Estonia 2021.

Rally Estonia 2021, come vederlo da casa

Il Rally Estonia 2021 potrà essere seguito sul canale ufficiale (in streaming ed in abbonamento) WRC + All Live, con dirette dalle prove speciali, interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi. L’alternativa gratis è offerta da Red Bull TV, sul sito ed app, concentrata però su highlights alla fine di ogni giornata: la prima finestra di riepilogo su aprirà venerdì 16 luglio alle ore 21:00, con lo stesso orario anche per quelle di sabato 17 e domenica 18.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport